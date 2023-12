Consegnato il Premio Anmic Parma 2023 al sitting volley GiocoParma e allo chef Fabio Romani

Consegna ufficiale, ieri pomeriggio all’auditorium dell’Assistenza Pubblica, del Premio Anmic Parma 2023, quest’anno assegnato al movimento femminile e maschile del Sitting Volley GiocoParma asd e allo chef e ristoratore Fabio Romani.

Nella Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, la sezione di Parma dell’Anmic, l’ente nazionale di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità, ha festeggiato l’ottava edizione del riconoscimento che va a persone che si sono distinte per aver accresciuto in maniera significativa il valore culturale, sociale, civile della nostra comunità, grazie alle proprie azioni sul fronte dei diritti delle persone con disabilità e della loro inclusione.

La cerimonia, presentata dal giornalista Alberto Rugolotto, ha previsto in apertura la relazione annuale del presidente di Anmic Parma, Walter Antonini, in merito alle attività, i servizi e i progetti realizzati durante il 2023 dall’associazione.

Per il Sitting Volley GiocoParma asd hanno ritirato il premio il presidente della Polisportiva Gioco Parma, Marco Tagliavini, e uno dei fondatori, Marco Nicolini. Sono intervenuti la capitana della squadra femminile, Anna Ceccon, e Giovanni Marani, principale promotore del sitting volley a Parma.

Questa la motivazione: “Anmic Parma premia il movimento del sitting volley della Gioco Parma Asd, eccellente esempio di inclusione sociale attraverso lo sport, per essere stato capace di creare una realtà, ormai consolidata, in grado di coniugare risultati prestigiosi sia a livello sportivo agonistico, portando il modello Parma all’attenzione nazionale, sia a livello di base, attraverso una pratica sportiva che consente la vera e piena integrazione tra persone con disabilità e senza.

La Supercoppa Italiana e la Coppa Italia femminili, le numerose medaglie d’argento maschile e le atlete e gli atleti portati in Nazionale maggiore, sono soltanto la vetrina di un movimento ampio, sinonimo di apertura, inclusione, sfida e libertà, che ha permesso a tante ragazze e ragazzi di trovare il personale riscatto attraverso l’attività sportiva. Per queste ragioni, e per le capacità organizzative dimostrate, unite a doti umane di rilievo, il consiglio di Anmic Parma conferisce il Premio Anmic 2023 al Sitting Volley della Gioco Parma Asd”.