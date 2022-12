Consegnato il premio di laurea "Agnese Ghini"

Nei giorni scorsi si è svolta, nell’Auditorium del Centro Sant’Elisabetta del Campus Scienze e Tecnologie, la cerimonia pubblica per l’assegnazione e il conferimento del Premio di laurea “Agnese Ghini”, ingegnera civile e professoressa associata di Architettura Tecnica all’Università di Parma, prematuramente scomparsa il 12 novembre 2015.

Il Premio, istituito dalla famiglia della professoressa Ghini e dai colleghi del Dipartimento di Ingegneria e Architettura, ha come tematiche quelle da lei sviluppate nelle sue ricerche, inerenti all’innovazione tecnologica costruttiva, con particolare riferimento ad aspetti innovativi declinati sul comportamento bioclimatico del costruito, nell’ottica dell’attualizzazione dei materiali tradizionali.

Quest’anno al Premio, giunto alla sesta edizione e aperto a laureate e laureati magistrali in Ingegneria Civile, Ingegneria Edile e Architettura degli atenei italiani, si sono registrati ancora una volta numeri record. Hanno partecipato 79 tesi di laurea, avvicinandosi all’elevato numero di elaborati presentati nella scorsa edizione (82).

Numerosissime, dunque, e particolarmente ricche di spunti interessanti sono state le tesi esaminate dalla commissione valutatrice, composta da Chiara Vernizzi e Barbara Gherri, docenti del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Parma, da Emilio Faroldi e Maria Pilar Vettori, docenti di Tecnologia dell’architettura al Politecnico di Milano, e da Paolo Bertozzi in rappresentanza della famiglia di Agnese Ghini.

Sulla base della graduatoria all’unanimità è risultato vincitore Jicmon Emanuel Vladut, con la tesi CHAMELEON JOINT a sustainable bamboo and recycled plastic construction system in Kerege, Tanzania.

Sono stati valutati meritevoli di menzione speciale Silvia Bertolazzi e Ilaria Santelli, con la tesi Kairós - Olimpiadi e territorio montano. Strategie di intervento temporanee applicate all’evento di Milano-Cortina 2026 nel territorio di Livigno (SO); Andrea Canducci, Angela Calvano e Andrea Rufini, con la tesi Rigenerazione urbana del quartiere di San Basilio, Roma: Piano di zona 1981-1988.

Per le tematiche legate alla riqualificazione climaticamente responsabile di spazi esistenti ha ricevuto segnalazione la tesi di Bianca Quandamcarlo, Il cambiamento climatico e la risposta della città esistente. Il caso del tessuto urbano del centro storico di Parma attraverso la riqualificazione bioclimatica del chiostro di Sant’Uldarico.

Per l’applicazione sperimentale in vari contesti internazionali sono state valutate meritevoli di segnalazione le tesi di Kay Karin, Origami workhome unfolding space in Tokyo; Amanda Zambon Malta, Daniele Marelli e Shadwa Eissa, In-between: integration of a satellite preschool in the rural Ethiopia context; Giovanna Dozio, Ilenia Isarco e Federica Pugliese, Taara cluster rural – Innovare la tradizione: progettazione clever-tech di un centro agricolo rurale a Po, Burkina Faso.

Per l’approccio multiscalare al progetto ha ottenuto inoltre segnalazione la tesi di Guglielmo Franco, Greta Manni e Giulia Pergolini Progetto del nuovo Polo bibliotecario dell’Università degli studi di Milano in Campus Mind, ex area EXPO.

Durante la cerimonia sono state richiamate le tesi segnalate e sono state esposte direttamente dagli autori e dalle autrici, attraverso una breve presentazione, le tesi menzionate e quella vincitrice.

Il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Parma e la famiglia di Agnese Ghini hanno espresso grande soddisfazione per la partecipazione così nutrita a questa edizione del Premio, che ha fornito un ampio e stimolante spaccato disciplinare sulle varie declinazioni con cui la materia viene affrontata nel panorama universitario italiano, spesso con taglio fortemente integrato con altre discipline; tutti temi fortemente cari alla Ghini.