Il Conservatorio 'disturba' gli avvocati, il Comune sospende le lezioni. Il presidente Ferretti: "Lavori di insonorizzazione per 6 milioni di euro"

Le lezioni del Conservatorio Arrigo Boito di Parma rischiano di essere interrotte a causa di un esposto, presentato da tre studi di avvocati, che hanno segnalato l'Ente per il troppo 'rumore' che disturberebbe il lavoro dei legali. Gli avvocati si sono rivolti all'Arpa e i tecnici hanno rilevato che in quella zona i decibel sforano il livello consentito. Il Comune di Parma, in seguito ai rilievi dell'Arpa, ha chiesto la sospensione delle lezioni. Ora si attende il responso del Tar, che deve pronunciarsi sulla vicenda.

Marco Ferretti, presidente del conservatorio Boito ed ex assessore della giunta Pizzarotti, risponde alle polemiche degli ultimi giorni. "Confidiamo che la situazione si risolva nel migliore dei modi: siamo qui dal 1820 in un edificio storico tutelato dalla Soprintendenza. Realizzeremo alcuni lavori per traslocare degli interi settori di docenza".

"Siamo in attesa che il Tar si pronunci - sottolinea Marco Ferretti, presidente del Conservatorio. Purtroppo la querelle è con il Comune di Parma ma mi sono sentito con il vicesindaco Lavagetto e il sindaco Michele Guerra che ringraziamo per la solidarietà. Siamo in sintonia e cercheremo di risolvere la situazione nel migliore dei modi. Stiamo mettendo in atto tutta una serie di azioni di insonorizzazioni che nel medio e nel lungo periodo - con lavori da oltre 6 milioni di euro - risolverà la situazione".