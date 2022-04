Comune: il consigliere Leonardo Spadi all'Assemblea Provinciale della Consulta degli studenti

Si è tenuta questa mattina all'Auditorium Mattioli di Palazzo del Governatore l'Assemblea Provinciale dal titolo "Chiedimi se sono felice", organizzata dalla Consulta studentesca di Parma. Il disagio giovanile è stato il tema centrale dell'assemblea che ha visto la partecipazione, fra gli altri, anche del Prefetto Antonio Lucio Garufi, del Questore Massimo Macera e del conduttore televisivo e radiofonico Mauro Coruzzi.

Diverse le prospettive da cui è stato affrontato il tema, fra queste anche quello della partecipazione, come sottolineato dal Consigliere Incaricato alla Partecipazione Giovanile Leonardo Spadi: "Dobbiamo incentivare i giovani a vivere positivamente la città e offrire loro sempre nuove opportunità, partecipare attivamente alla vita della città non significa per forza scendere in politica, si può essere partecipi anche facendo volontariato. L'esperienza di Parma 2020, ad esempio, è stata estremamente positiva da questo punto di vista perché ha visto l'adesione di un grandissimo numero di giovani volontari".