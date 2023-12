Al via la maratona per il Bilancio, il sindaco Guerra: "Ex-Cobianchi, trovati resti archeologici: stiamo valutando se potrà diventare un museo"

Alle ore 15.15 di martedì 19 dicembre si apre il Consiglio comunale ed inizia la maratona per l'approvazione del Bilancio 2023-25.

Mozione del gruppo Vignali sindaco sulla realizzazione di una casa della Salute nel quartiere San Leonardo

21.15 - Mozione di Fratelli d'Italia sulle politiche sulla natalità. La votazione: 9 favorevoli, 19 contrari, 1 astenuto e 1 non voto. Bocciata

Vignali: "Condivido la visione del consigliere Bocchi. Si tratta di attivare delle politiche attive che partono dal fattore famiglia, come hanno fatto a Pontremoli o a Verona. Si tratta di rimodulare le tariffe: più la famiglia è numerosa meno paga come tariffe. Le nascite sono calate del 15% negli ultimi tre anni. La città andrà di fronte ad un declino inarrestabile: sarà una città di anziani ed immigrati".

Il consigliere Campanini del Pd: "La famiglia è al centro della nostra attenzione. Abbiamo attivato delle misure per favorire la nascita di nuove famiglie, servono politiche di medio e lungo periodo: la possibilità di avere la prima casa a costi accessibili, per esempio":

L'assessore Brianti: "Il tema è complesso. Teniamo anche conto di una programmazione nazionale sulla famiglia e le pari attività. Abbiamo attivato il centro per la famiglia e abbiamo preso in carico le famiglie che hanno difficoltà e hanno fragilità e povertà. Sono in essere i percorsi nascita, percorsi crescita e altre azioni. Stiamo lavorando sul regolamento per l'assegnazione degli alloggi Erp: c'è un punteggio aggiuntivo per chi ha più figli"

Mozione del gruppo Prospettiva, valutazione di arre dismesse idonee alla realizzazione di eventi e spettacoli. Votazione: 31 favorevoli, approvata all'unanimità

Riprende il Consiglio comunale.

Il vicesindaco e assessore alla Cultura Lavagetto: "E' un'idea corretta che bisogna provare a sviluppare; in futuro potremmo fare delle Commissioni su questo tema"

Alle 20.10 pausa di un'ora. La seduta riprenderà alle ore 21

Mozione di Brandini, Ottolini e Ubaldi sull'accessibilità dell'ex Cral Bormioli. La votazione: 10 favorevoli, 0 contrari, 21 astenuti: respinta

Vignali: "Per realizzare i parcheggi e le piste ciclabili bisogna finire il cantiere, mi piacerebbe sapere quando finisce. In un articolo leggo l'annuncio dell'assessore De Vanna che diceva che il cantiere avrebbe dovuto finire nel 2023 ma ad oggi il cantiere è completamente deserto"

L'assessore Marco Bosi: "Sulla pallamano abbiamo realizzato un campo a norma per la serie A, l'unica realtà in cui si riesce ad avere una diffusione tale degli impianti è il calcio. Lo sport si struttura su delle federazione e su delle attività organizzate che passano dalla gestione dei centri".

Ore 19.45 - Mozione di Maria Federica Ubaldi su piazza Ghiaia. Votazione: 9 favorevoli, o contrari, 21 astenuti: respinta

Mozione di Serena Brandini, Ubaldi e Ottolini sulla riqualificazione dello spazio Ipogeo. Votazione: 10 favorevoli, 1 contrario e 20 astenuti: bocciata

Il sindaco Guerra: "Sull'ex Cobianchi abbiamo portato avanti importanti studi di fattibilità, manca da circa 30 anni alla cittadinanza. A questi studi corrispondono degli investimenti importanti. Le criticità nell'utilizzo degli spazi ipogei, nei quali i cittadini si recano mal volentieri. Ci sono evidenze di reperti archeologici importanti, che vennero trovati nel 1927. Pensiamo che prima di tutto vada fatta un'indagine per sincerarsi di cosa rimane del foro romano sotto la città dell'ex Cobianchi"

Ore 19 - Mozione del gruppo Vignali sulle infrastrutture per chiedere il completamento di alcune opere con la Tirreno-Brennero, la Cispadana, la quarta corsia dell'autostrada. Votazione: 9 favorevoli, 1 contrario, 21 astenuti: bocciata

Il consigliere Franco Torreggiani del Pd: "Obbedisco e mi astengo, come tutta la maggioranza però credo che le infrastrutture siano essenziali. Ci sono grandi opere che non possiamo fare da soli ma insieme alla Regione e al Governo. Dobbiamo fare come i reggiani ed essere uniti su questi temi".

Il consigliere Nouvenne annuncia il voto di astensione: "Il programma che ha delineato l'assessore Borghi dimostra che il piano per la revisione dell'aspetto viabilistico della nostra città l'Amministrazione ce l'ha ben presente"

L'assessore Borghi: "In ottobre c'è stato consegnato l'elaborato per il nuovo collegamento stazione-fiere-aeroporto, un mese prima c'è stato lo studio di fattibilità Campus-Massese, consegnato questa settimana lo studio per il bypass di Gaione, in dirittura d'arrivo la ristrutturazione del ponte Dattaro, completato lo studio di fattibilità per la Pedemontana, fattibilità per casello autostradale Fiere e casello della Tibre, sulla via Emilia Bis all'iniziio del 2024 affideremo l'incarico per la fattibilità tecnico-economica"

Ore 18 - Mozione di Effetto Parma sull'area di servizio della nuova scuola per l'infanzia Primavera di Fognano. Approvata

Mozione di Sinistra Coraggiosa sul centenario della nascita di Franco Basaglia. Il consigliere Bocchi: "Sono contrario alla santificazione di Basaglia". Votaziione: 23 favorevoli e 7 astenuti: approvata

Mozione del gruppo Prospettiva che propone una coprogettazione con il Terzo Settore per migliorare la fruibilità degli eventi da parte delle persone disabili. Approvazione all'unanimità

Ubaldi: "Voteremo a favore ma che fine ha fatto il Disabilty Manager che era nelle linee programmatiche del mandato della Giunta?", Pallini dichiara il voto a favore del gruppo Vignali

Mozione di Ottolini sul bilancio climatico: 7 favorevoli, 19 astenuti: bocciata

Mozione del gruppo Pd per rafforzare lo scambio di dati tra il Comune di Parma e le esperienze che provengono da chi opera sul campo, le mense Caritas, Padre Lino e Emporio Solidale sul tema delle povertà e di bisogno. Approvata all'unanimità

Ore 17 - Mozione della consigliera Ubaldi sulla viabilità di strada Montanara verso la frazione di Gaione. Mozione approvata all'unanimità

Mozione del gruppo Vignali sul trasporto pubblico locale e sul rafforzamento dei collegamenti con le frazioni. 9 favorevoli, 18 astenuti: mozione bocciata

Replica il consigliere: "La sperimentazione per le frazioni non ha funzionato perchè gli orari dei bus erano gli stessi di quelli della linea ordinaria. Dove son finiti i 4 milioni di euro arrivati da Smtp al Comune e che avrebbero dovuto andare per il trasporto pubblico, qualche centinaia di migliaia di euro mi sembra il minimo che si possa fare!"

Il gruppo Pd dichiara l'astensione sulla mozione

L'assessore Borghi: "Ciò che è accaduto a Parma nel trasporto pubblico locale non è mai accaduto prima con la pandemia Covid con una vasta riduzione dell'utenza e l'esplosione dei costi di esercizio. Rispetto al 2019 c'è stato un incremento di oltre il 100% del metano, il costo del lavoro in due anni è cresciuto di 1.2 milioni di euro. In alcune città sono state cancellate alcune linee, a Parma non è accaduto. Dal Comune a Tep arriveranno 4.3 milioni di euro. In questo quadro ogni altra iniziativa deve avere un entrata specifica"

Mozione di Ubaldi, Brandini e Ottolini su interconnessione Tav: 28 favorevoli, o contrari e 1 astenuto: approvata

Mozione sulla mobilità su ferro di Vignali, 29 favorevoli, 0 contrati e 1 astenuti: approvata

Mozione di Ubaldi, Brandini e Ottolini su interconnessione Tav e mozione di Vignali sindaco sulla mobilità su ferro. Effetto Parma voterà a favore della mozione del gruppo Vignali

Vignali: "Non è vero che allora non c'è stata grande attenzione sull'interconnessione. Mi sembra strano che i vertici delle Ferrovie non conoscano la situazione. In quegli anni è stata costruita la nuova stazione di Parma. Oggi l'obiettivo numero uno deve essere avere la fermata dell'Alta Velocità alle Fiere, che avrebbe un valore per lo sviluppo del nostro territorio come l'ha avuta per Reggio Emilia"

Il sindaco Michele Guerra: "La partita dell'Alta Velocità dobbiamo riuscire a giocarla insieme. Non nego che abbiamo avuto contatti con altri operatori (Italo) per alcune fermate dell'Alta Velocità a Parma"

Ore 16 - Mozione di Effetto Parma, contrasto all'abusi edilizi lungo il torrente Baganza. Il Consiglio approva all'unanimità

Mozione di Anna Rita Maurizio per la riqualificazione di piazzale Matteotti in occasione dell'anniversario dell'omicidio di Giacomo Matteotti, con il coinvolgimento delle associazioni e delle associazioni partigiane. Il consigliere Bocchi: "Perchè coinvolgere sempre l'Anpi?". Si vota: 28 favorevoli e 0 contrari. Mozione approvata

Mozione del consigliere Bocchi sul ponte Europa: la proposta è destinarlo alle associazioni giovanili e alla società sportive dilettantistiche. Bocciata

Risponde il sindaco Guerra: "La convenzione con l'Autorità di Bacino è ancora valida e avremo a breve uno studio di fattibilità per realizzare il Centro delle Acque. Al di fuori di questa possibilità vedo percorsi molti più complicati. Spero che a breve possa avere una sua destinazione"

Inizia la presentazione delle prime quattro mozioni. La mozione della Lega viene bocciata. La mozione della Lega sulla mezz'ora gratuita in tutte le strisce blu: bocciata. Mozione del gruppo Vignali per mezz'ora gratuita nelle righe blu: 9 favorevoli, 2 contrari e 9 astenuti: respinta

Mozione di Ubaldi e Brandini sule tariffe dei parcheggi in struttura: 9 favorevoli, 1 contrario e 20 astenuti. Respinta

Mozione di Laura Cavandoli sulle righe blu gratuite per mezz'ora, mozione del gruppo Vignali per la possibilità di avere mezz'ora di sosta gratuita nelle righe blu, mozione di Azione sui parcheggi in struttura