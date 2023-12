Consiglio comunale: approvate le aliquote Imu per il 2024. Scontro sul sociale tra Bocchi e la maggioranza

Nel pomeriggio di lunedì 18 dicembre, alle ore 15, ha preso avvio il Consiglio comunale

Scontro tra il consigliere Bocchi: "Mi sembra che i fondi siano troppo orientati sulla sanità rispetto all'area sociale" e l''assessore al sociale Brianti, che ha spiegato il rinnovo delle convenzioni relative al sociale. La consigliera Anna Rita Mauriizio: "Mi sembra che il consigliere Bocchi non conosca la materia che critica. Vada da un bravo oculista. Se c'è una locomotiva di questa amministrazione è il settore sociale"

Si discute delle aliquote 2024 per l'Imu. L'assessore Marco Bosi: "Siamo riusciti a mantenere le aliquote e le agevolazioni. Per le entrate c'è un piccolo incremento di 300 mila euro, dovuto all'aumento del numero di abitazioni". Il consiglio approva con 19 favorevoli e senza contrari.

Si discute della delibera relativa all'intervento per la sistemazione della rete fogniaria a Corcagnano per un importo di 2 milioni e 300 mila euro e riguarda circa 3 chilometri e mezzo di intervento, la delibera è spiegata dall'assessora Chiara Vernizzi. "E' prevista una variante all'interno del progetto"

La delibera è approvata all'unanimità

Comunicazione di Ottolini: "Il bilancio di Sogeap non è stato ancora chiuso. Oggi non sappiamo su quali elementi si fonda il bilancio 2022 e se l'accordo con la società Centerline Airport Partners Inc. possa risolvere tutti i problemi"

Comunicazione di Laura Cavandoli: "In via Zacconi il circolo è aperto fino a tarda notte e i residenti hanno fatto già diverse segnalazioni"

L'assessore Jacopozzi: "Il terzo settore si fa carico di tutti i costi senza avere i finanziamenti dovuti: è chiaro che al prossimo bando le associazioni non si presenteranno".

La consigliera Anna Rita Maurizio su Martorano critica il consigliere Bocchi e la consigliera Cavandoli: "Il decreto Cutro è la genesi locale, insieme ad altre cause, di queste cose. E' esilarante che vi presentiate qua a dare responsabilità ai Comuni"

Comunicazione del consigliere Campanini su Martorano: "Il Governo ha deciso di istituire centri come quello di Martorano e, invece che pensare a soluzioni più sostenibili per accogliere i richiedenti asilo fa accordi con l'Albania per costruire campi direttamente sul posto"

Comunicazione del consigliere Bocchi sul ponte Nord: "Il mio timore è che la situazione di degrado giorno dopo giorno si allarghi, cresca e si cronicizzi. Chiedo all'Amministrazione di intervenire celermente per la questione della sicurezza e del decoro. E' un bruttissimo biglietto da visita per la città".

Risponde l'assessore Brianti: "Abbiamo attivato un intervento con la cooperativa Dolce per le marginalità più estreme. Abbiamo anche proposto dei posti letto nella zona del Cornocchio per le persone che dormono lungo il ponte Nord. Troviamo delle difficoltà, ci sono persone che spesso rifiiutano qualsiasi supporto e aiuto. Alcune persone hanno rifiutato di entrare nella struttura del Cornocchio"

L'assessore De Vanna: "C'è un interlocuzione con l'Autorità Distrettuale del fiume Po: tra qualche settimana ci sarà uno studio di fattibilità. E' in corso un confronto del sindaco con i parlamentari del territorio per avere le risorse necessarie".

Interrogazione di Laura Cavandoli sui rifiuti in via Abbeveratoia, 14: "Da tempo riceviamo segnalazioni in merito all'abbandono di rifiuti in uno spiazzo dove sono presenti rifiuti di varie tipologie. Ho attivato l'App Comuni-Chiamo ed è andata bene: l'area è stata bonificata. Chiedo se sono state elevate delle sanzioni a chi abbandono i rifuti in questa area"

Risponde l'assessore Borghi: "E' un'area privata, durante un controllo sono state individuati abbandoni non regolari e sono stati sanzionati. In area privata non possiamo mettere le telecamere ma non state comunque date alcune sanzioni".

Interrogazione del consigliere Ottolini: "Sono stati abbattuti cinque pioppi bianchi in via Varsavia, non si evincono tracce di malattia dalle immagini. Chiedo le motivazioni che hanno portato al taglio degli alberi"

Risponde l'assessore De Vanna: "L'abbattimento è stato eseguito dal 13 al 17 novembre, il tecnico ne ha prescritto l'abbattimento per questioni di stabilità. Questi abbattimenti vengono eseguiti il prima possibile dopo aver ricevuto la certificazione dei problemi di stabilità per evitare qualsiasi pericolo":

Interrogazione di Pallini e Vignali sul servizio di segnalazioni Comuni-Chiamo che chiedono "i dati relativi alle segnalazioni gestite dall’App Comuni – chiamo nel periodo compreso tra il marzo e il novembre del 2023, in particolare il numero di pratiche chiuse, il numero di pratiche aperte e il numero di pratiche non ancora assegnate e se alle comunicazioni di chiusura delle pratiche corrisponda una presa in carico e una risoluzione dei problemi segnalati dai cittadini e dalle associazioni".

Risponde il sindaco Michele Guerra: "L'applicativo è standardizzato, il Comune utilizza il suo applicativo standard. La modalità di segnalazione ma trasmette la segnalazioni ai referenti degli uffici. Dal 1 marzo al 30 novembre 2023 in totale 12.677 segnalazioni, di cui 10 mila chiuse con risposte al cittadino e 2 mila in gestione, 983 segnalazioni non assegnate ai gruppi ma direttamente ai referenti degli uffici competenti attraverso un tag e un email inviata dal sistema. Delle 983 segnalazioni (al 13 dicembre) la voce giorni rimasti in nuovo restituisce una media di 0.27, le segnalazioni vengono inoltrate nella giornata di arrivo. Per gli Enti esterni non risulta possibile verificarne oggettivamente il numero".

Interrogazione sul modulo Eco della consigliera Ubaldi

Assessore De Vanna: "Stiamo per acquisire il modulo eco che vale 70 mila euro, bisogna sottrarre i costi per la gestione del bene. Per la riqualificazione del parco Testoni c'era già un progetto di riqualificazione, 670 mila euro con una stima di 540 mila euro per lavori, il progetto esecutivo è in fase di stesura. Una prima bozza è stata presentata al quartiere il 20 novembre 2023. I lavori si concluderanno nel 2025

Interrogazione delle consigliere Virginia Chiastra e Laura Cavandoli sul circolo Arci Zu di borgo Santa Caterina: "Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni sull'attività musicale che si svolge nel circolo Arci Zu, lo stabile è la chiesa sconsacrata di Santa Caterina, segnalazione di musica ad alto volume fino a tarda ora, oltre alle 4 e mezza di mattina

Risponde l'assessore Marco Bosi: "I locali sono del Comune che li ha concessi al circolo Arci Zerbini, l'autorizzazione è per circoli privati, non è stata rilasciata alcuna licenza di pubblico spettacolo, l'attività non è autorizzata. Il canone concordato è di circa 5 mila euro annuo, abbiamo avuto una segnalazione del 30 novembre e seguiranno dei controlli, l'attività è rivolta solo ai soci e non è rivolta ad attività di pubblico spettacolo"