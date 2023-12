Consiglio comunale, al via la maratona per l'approvazione del Bilancio

Alle ore 15.15 di martedì 19 dicembre si apre il Consiglio comunale ed inizia la maratona per l'approvazione del Bilancio 2023-25.

Mozione del gruppo Vignali sul trasporto pubblico locale

Mozione di Ubaldi, Brandini e Ottolini su interconnessione Tav: 28 favorevoli, o contrari e 1 astenuto: approvata

Mozione sulla mobilità su ferro di Vignali, 29 favorevoli, 0 contrati e 1 astenuti: approvata

Vignali: "Non è vero che allora non c'è stata grande attenzione sull'interconnessione. Mi sembra strano che i vertici delle Ferrovie non conoscano la situazione. In quegli anni è stata costruita la nuova stazione di Parma. Oggi l'obiettivo numero uno deve essere avere la fermata dell'Alta Velocità alle Fiere, che avrebbe un valore per lo sviluppo del nostro territorio come l'ha avuta per Reggio Emilia"

Il sindaco Michele Guerra: "La partita dell'Alta Velocità dobbiamo riuscire a giocarla insieme. Non nego che abbiamo avuto contatti con altri operatori (Italo) per alcune fermate dell'Alta Velocità a Parma"

Mozione di Effetto Parma, contrasto all'abusi edilizi lungo il torrente Baganza. Il Consiglio approva all'unanimità

Mozione di Anna Rita Maurizio per la riqualificazione di piazzale Matteotti in occasione dell'anniversario dell'omicidio di Giacomo Matteotti, con il coinvolgimento delle associazioni e delle associazioni partigiane. Il consigliere Bocchi: "Perchè coinvolgere sempre l'Anpi?". Si vota: 28 favorevoli e 0 contrari. Mozione approvata

Mozione del consigliere Bocchi sul ponte Europa: la proposta è destinarlo alle associazioni giovanili e alla società sportive dilettantistiche. Bocciata

Risponde il sindaco Guerra: "La convenzione con l'Autorità di Bacino è ancora valida e avremo a breve uno studio di fattibilità per realizzare il Centro delle Acque. Al di fuori di questa possibilità vedo percorsi molti più complicati. Spero che a breve possa avere una sua destinazione"

Inizia la presentazione delle prime quattro mozioni. La mozione della Lega viene bocciata. La mozione della Lega sulla mezz'ora gratuita in tutte le strisce blu: bocciata. Mozione del gruppo Vignali per mezz'ora gratuita nelle righe blu: 9 favorevoli, 2 contrari e 9 astenuti: respinta

Mozione di Ubaldi e Brandini sule tariffe dei parcheggi in struttura: 9 favorevoli, 1 contrario e 20 astenuti. Respinta

