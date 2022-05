Si riunisce il Consiglio provinciale

Martedì 10 maggio 2022 alle ore 9, nella Sala “Primo Savani” di Palazzo Giordani, in Viale Martiri della Libertà 15 (Parma), è convocato il Consiglio Provinciale.



E’ consentito l’accesso alla sede da parte dei cittadini e/o della stampa purché gli interessati indossino, obbligatoriamente, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e nei limiti di capacità massima di accoglienza della sala consiliare (max n. 20 persone) imposti dalla normativa vigente sul distanziamento tra le persone. All'ingresso di Palazzo Giordani verrà, inoltre, rilevata la temperatura corporea.



L’adunanza sarà visibile in diretta streaming sul canale istituzionale youtube della Provincia di Parma, al link https://www.youtube.com/channel/UCryi2ddrmGQjyneG57hRf0g e il relativo file registrato sarà reso disponibile sul medesimo canale per ogni eventuale consultazione.



All’ordine del giorno della seduta i seguenti argomenti:

1. Comunicazioni del Presidente e/o dei Consiglieri.

2. Interrogazioni e/o interpellanze dei Sigg. Consiglieri.

3. “Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed elenco annuale 2022 - Seconda Variazione”.

4. “Decreto per la ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall'art 49 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di Province e Città Metropolitane. Modifica Programma triennale 2021 – 2023”.

5. “Quarta variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024 e aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022-2024”.

6. “TEP S.P.A. - Acquisizione del 30% delle quote dalla Società Tep Services S.R.L., già partecipata al 70%, e successiva fusione per incorporazione. Approvazione indirizzi”.

7. “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/23 - art. 21 D.lgs 50/2016. Secondo aggiornamento”.



8. “Convenzione tra la Provincia di Parma e la Provincia di Piacenza per il Servizio in forma associata della Segreteria Generale. Approvazione.”