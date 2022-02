Si riunisce il Consiglio provinciale

Giovedì 24 febbraio 2022 alle ore 8.30, nella Sala “Primo Savani” di Palazzo Giordani, in Viale Martiri della Libertà 15 (Parma), è convocato il Consiglio Provinciale.

La seduta si terrà svolgerà in modalità mista: presenza in sede (numero massimo di 9 Consiglieri compreso il Presidente) e videoconferenza, al fine di assicurare il rispetto dei protocolli di sicurezza approntati dall’Ente in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19.

Rimane il divieto di accesso alla sede da parte dei cittadini e/o della stampa.

L’adunanza sarà visibile in diretta streaming sul canale istituzionale youtube della Provincia di Parma, al link https://www.youtube.com/channel/UCryi2ddrmGQjyneG57hRf0g e il relativo file registrato sarà reso disponibile sul medesimo canale per ogni eventuale consultazione.

All’ordine del giorno della seduta i seguenti argomenti:

1. Comunicazioni del Presidente e/o dei Consiglieri.

2. Interrogazioni dei Sigg. Consiglieri.

3. Fiere di Parma Spa. Indirizzi per l'acquisizione della partecipazione indiretta in Do.Mo.Art Srl.

4. Prima variazione al Bilancio di previsione 2022 - 2024 e aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024.

5. Convenzione quadro per la gestione associata dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari. Approvazione e stipulazione con l’Unione Montana Appennino Parma Est.

6. Convenzione quadro per la gestione associata della Stazione Unica Appaltante. Approvazione.