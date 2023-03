Si riunisce il Consiglio provinciale

Lunedì 6 marzo 2023 alle ore 9, nella Sala “Primo Savani” di Palazzo Giordani, in Viale Martiri della Libertà 15 (Parma), è convocato il Consiglio Provinciale.



La seduta si terrà svolgerà in modalità mista: presenza in sede e videoconferenza,

E’ consentito l’accesso alla sede da parte dei cittadini e/o della stampa, nei limiti di capacità massima di accoglienza della sala. All’interno del Palazzo Giordani pur non essendoci l’obbligatorietà di utilizzo delle mascherine FFP2 e/o chirurgiche, se ne raccomanda l’uso.



L’adunanza sarà visibile in diretta streaming sul canale istituzionale youtube della Provincia di Parma, al link https://www.youtube.com/channel/UCryi2ddrmGQjyneG57hRf0g e il relativo file registrato sarà reso disponibile sul medesimo canale per ogni eventuale consultazione.



All’ordine del giorno della seduta i seguenti argomenti:

1. Comunicazioni del Presidente e/o dei Consiglieri.

2. Interrogazioni e/o interpellanze dei Sigg. Consiglieri.

3. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023/24 - Art. 21 D.Lgs 50/2016 - 1^ Variazione.

4. Programma Triennale LL.PP. 2023-2025 ed elenco annuale 2023 – 1^ Variazione.

5. Seconda variazione al Bilancio di Previsione 2023-2025 ed aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2023-2025.

6. Fiere di Parma Spa. - Approvazione accordo di sindacato tra azionisti pubblici 2023-2026.

7. Fiere di Parma Spa. Indirizzi per l’aumento di capitale riservato, ai sensi dell’art 2441, c. 4, del Codice Civile, a Fiera Milano Spa da liberarsi mediante conferimento del “Ramo di Azienda Tuttofood” e contestuali modifiche statutarie.