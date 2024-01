Consorzio Agrario: massima attenzione sula Gestione e il bio controllo delle mosche in allevamento

Anche gli strumenti naturali biologici possono contrastare lo sviluppo delle infestazioni da insetti dannosi per agricoltura e zootecnia ed è per questa ragione che sempre più attenzione sta riscuotendo il modello di "Gestione e biocontrollo delle mosche in allevamento", proposto all’interno di un seminario dal Consorzio Agrario di Parma che ha organizzato l’approfondimento nell’Agenzia di San Quirico di Sissa-Trecasali grazie all’intervento tecnico di due esperte del settore. La collaborazione con le dottoresse Valentina Mammi e Francesca Valceschini ha consentito agli interessati di avere informazioni aggiornate basate su esperienze maturate in stalla e con focus mirati anche sugli insetti antagonisti in grado di mitigare le criticità provocate da quelli dannosi come le mosche.