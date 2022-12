Consulta provinciale degli studenti, raccolta fondi per l’Oncoematologia pediatrica del Maggiore

Bissata l’iniziativa che già l’anno scorso aveva portato una generosa donazione all’Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla”. E quest’anno l’assegno era ancora più grande, oltre il doppio. Sono i rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti, CPS, che oggi hanno consegnato il frutto della raccolta fondi che hanno organizzato nelle scuole superiori di Parma e provincia alla direttrice del reparto Patrizia Bertolini e alla coordinatrice infermieristica Maria Luisa Zou.

Per la Cps erano presenti il presidente Nicolas Mantovani, la referente di cittadinanza attiva Giulia Bertozzi, il referente commissione comunicazioni Leonardo Aschieri e la referente provinciale professoressa Laura Schianchi che ha avuto parole di elogio per questi ragazzi e ragazze che hanno speso gran parte del loro tempo libero per organizzare una vendita di cioccolatini solidali tra i compagni delle scuole superiori arrivando a raccogliere 1.900 euro. “Dopo il successo dell’anno scorso abbiamo pensato di continuare questa iniziativa di solidarietà verso un reparto che ho frequentato da piccolo per alcuni mesi”, racconta Nicolas mentre spiega come la campagna di raccolta fondi sia stata un’esperienza corale che ha coinvolto molti studenti ma non solo, anche mamme e amici tutti al lavoro per confezionare i pacchettini, per raccogliere le adesioni, per fare le consegne. L’anno prossimo andranno all’università ma “spero – conclude Nicolas – che qualcuno voglia raccogliere e portare avanti questa bellissima esperienza”.