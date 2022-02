Contagi a scuola: 667 nuovi casi e 203 classi in quarantena

Il numero di contagi negli istituti scolastici di Parma e provincia è in leggero calo. Secondo l'ultimo bollettino dell'Ausl, infatti, nella settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio sono stati registrati 667 nuovi casi di positività al Covid. Nella settimana precedente, dal 24 al 30 gennaio, erano 715. Ci sono stati provvedimenti in 291 classi (erano 374).

I sanitari hanno disposto la quarantena in 213 classi e/o sezioni (erano 302 la scorso periodo) e la sospensione della frequenza in 78 gruppi misti di classi e/o sezioni di scuole secondarie (contro i 72 del periodo precedente). In particolare, la quarantena ha coinvolto: 28 nidi, 79 materne, 106 elementari. La sospensione della frequenza ha coinvolto 41 classi elementari, 14 gruppi di classi di medie e 23 gruppi di classi di superiori.

“Nell'ultima settimana la fascia 0-14 è stata interessata nel 25% circa della totalità dei casi registrati a Parma e provincia - commenta Martino Gianrocco, medico del Dipartimento di sanità pubblica dell’Azienda Usl di Parma, valore in aumento di quasi 2 punti percentuali rispetto al periodo 24-30 gennaio. I casi scolastici totali (667) nel periodo di rilevazione fanno registrare un forte coinvolgimento delle scuole elementari (oltre il 50% dei casi sul totale settimanale). Il numero delle persone della scuola in quarantena è 3.103, valore in diminuzione (erano 3.578). Le inchieste epidemiologiche ed il contact-tracing degli operatori Ausl hanno evidenziato che nella maggior parte dei casi il focolaio parte in casa per contatti familiari o risulta legato ad attività ricreative pomeridiane extrascolastiche”.