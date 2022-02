Contagi in carcere: ancora 40 positivi al Covid

Il contagio da Covid-19 nel carcere parmigiano di via Burla rallenta ma non si ferma. Nel corso dell'ultima settimana, infatti, le positività tra i detenuti si sono ridotte da 40 a 30 mentre gli agenti che risultano, secondo gli ultimi dati disponibili, contagiati dal coronavirus sono una decina. In totale una quarantina di contagiati. Un numero più basso rispetto a quello di qualche giorno fa che testimonia un rallentamemto nella catena dei contagi: l'attività di screening degli operatori dell'Ausl all'interno della struttura penitenziaria ha portato ad individuare tutti i possibili casi. Quasi tutti i detenuti e il personale della polizia penitenziaria positivi al Covid sono asintomatici o hanno sintomi lievi. Per nessuno di loro è stato necessario il ricovero o le cure mediche. A fine gennaio i contagi totali erano 56, tra cui più di 40 detenuti.