Continuano i lavori di viabilità in montagna

Terminata l'emergenza neve, che ha visto gli operatori provinciali impegnati per il ripristino della viabilità stradale, il Servizio Viabilità della Provincia di Parma ha continuato gli interventi per mettere in sicurezza il patrimonio stradale e la circolazione. Nei giorni scorsi sono quindi terminati i lavori che hanno interessato l’Appennino nei comuni di Neviano e Palanzano, per complessivi 120 mila euro circa.

Sono state installate gabbionature con reti per il contenimento della caduta massi lungo la Sp 80 di Scurano in località Ruzzano, comune di Palanzano (Foto 1)

Sulla Sp 97 di Scurano-Ponte Vetto l’intervento dell’edilizia acrobatica ha permesso di rimuovere dei massi rocciosi pericolanti che compromettevano la sicurezza stradale in prossimità di Ponte Vetto in comune di Neviano. (Foto 2)

Infine, sono stati installate gabbionature sulla Sp 17 di Neviano in località Sella di Lodrignano in comune di Neviano