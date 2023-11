Contrasto alla violenza contro le donne: premiata la tesi di una laureata dell’Università di Parma

La tesi di Jessica Ponti, laureata in Giornalismo e comunicazione multimediale all’Università di Parma, è stata premiata nei giorni scorsi come miglior elaborato nell’ambito del concorso “Dai valore al merito” dell’Associazione PerLeDonne ODV (parte del network nazionale D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza)

Jessica Ponti ha discusso la tesi “Violenza sulle donne e le dinamiche della vittimizzazione secondaria: ruolo di società, media e istituzioni" nel dicembre 2022 all’Università di Parma.