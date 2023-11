Contrasto dei crimini informatici, protocollo d'intesa tra Polizia di Stato e Unione Parmense degli Industriali

È stato siglato oggi tra la Polizia di Stato e l’Unione Parmense degli Industriali il protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici, a tutela dei sistemi informativi e delle infrastrutture tecnologiche in uso all’Associazione. L’intesa si colloca nell’ambito del potenziamento dell’attività di prevenzione delle minacce cyber contro infrastrutture critiche informatizzate e del rafforzamento della sicurezza dei servizi di telecomunicazione che il Ministero dell’Interno da tempo pone in essere.

Il Protocollo, siglato alla presenza del Questore di Parma Maurizio Di Domenico da Alessandra Belardini, Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale dell’Emilia Romagna e da Gabriele Buia, Presidente dell’Unione Parmense degli Industriali, mira infatti a sviluppare una sinergia tra Upi e Polizia Postale allo scopo di condividere e analizzare ogni informazione utile a prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti alle infrastrutture informatiche.

Questa collaborazione potrà tradursi anche nello sviluppo di attività formativa congiunta, sui sistemi e sulle tecnologie utilizzate, allo scopo di aggiornare con tempestività le reciproche conoscenze sulla natura delle principali minacce e sulle modalità di realizzazione dei più insidiosi attacchi informatici, individuando quindi specifiche procedure d’intervento per fronteggiare situazioni d’emergenza. Negli ultimi anni, infatti, si sta assistendo a un aumento degli attacchi informatici nei confronti di istituzioni finanziarie, enti ed aziende che operano in vari settori strategici del Paese, e la conclusione di accordi, come quello siglato in data odierna, che contribuiscano ad innalzare il livello di sicurezza dei sistemi digitali delle diverse organizzazioni ed il relativo patrimonio informativo, è volta proprio alla creazione di sinergie utili alla prevenzione e contrasto di tali minacce.