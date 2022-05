Contratti pubblici e adempimenti: incontro in Provincia con Cassa Edile

Si è svolto stamattina a Palazzo Giordani un incontro di formazione a cui hanno partecipato oltre 50 amministratori e tecnici dei Comuni del territorio, organizzato da Cassa Edile in collaborazione con la Provincia, sul tema dell’attestazione di congruità della manodopera a norma nei contratti pubblici, relatore il geom. Carmine Ferraro, Responsabile dell’Area Gestione Osservatorio Cantieri e Regolarità di Cassa Edile.



“Ben volentieri abbiamo contribuito ad organizzare questo incontro, per orientare e supportare i Comuni del territorio nella gestione di una delle tante incombenze amministrative che riguardano i contratti e gli appalti pubblici, tanto più importante in vista delle opere Pnrr - spiega Sara Tonini, Consigliera provinciale Delegata al Coordinamento delle attività a supporto dei Comuni – Anche in questo caso si conferma la mission della Provincia come “Casa dei Comuni”.



“La recente normativa che riguarda la congruità della manodopera nei cantieri ha il lodevole scopo di tutelare i lavoratori e garantire l’equità di mercato per le imprese, ma ancora nella fase di prima applicazione ha fatto rilevare diverse complessità e questioni interpretative, fattori che possono mettere in difficoltà gli Enti appaltatori, a partire dal documento di attestazione fino alle verifiche previste – spiega Luca Ghidini, Presidente di Cassa Edile – Da qui la nostra disponibilità a contribuire a questo incontro formativo per i Comuni.”



“L’importanza del tema è evidente leggendo il Report della Commissione nazionale delle Casse Edili: dal 1° novembre 2021 al 28 febbraio 2022 sono stati conclusi 7508 cantieri pubblici, di cui 5066 congrui e 2442 non congrui – ricorda il Vicepresidente di Cassa Edile Antonio Cuppone – E’ chiaramente una situazione che richiede una sensibilizzazione delle stazioni appaltanti pubbliche.”