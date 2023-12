Contributi al commercio in Oltretorrente: centomila euro per sostenere e rilanciare attività commerciali

È stato pubblicato l’avviso per la concessione di contributi ad associazioni di categoria, consorzi di imprese del commercio, turismo e servizi, società di servizi delle associazioni di categoria, micro e piccole imprese in forma aggregata artigianali e di servizio situati in Oltretorrente.

L’avviso prevede l’erogazione di forme di sostegno agli esercizi commerciali attivi con la finalità di contribuire alla riqualificazione dei locali e degli arredi, alla realizzazione di misure per garantire l’accessibilità, al decoro, alla pulizia e cura di aree esterne comuni a più esercizi, ad azioni di animazione territoriale, nonché alla creazione di servizi a vantaggio di clienti e city users.

Ancora un passo avanti per il sostengo dell’Oltretorrente e la sua vivibilità: nell’ambito degli interventi a favore del commercio, in particolare il piccolo commercio nei quartieri cittadini, l’Amministrazione mette in campo 100.000 euro per la concessione di contributi finalizzati a sostenere e rilanciare attività commerciali attive in Oltretorrente.

Il bando si inquadra nelle azioni che l’Assessorato alla Rigenerazione Urbana ed Attività Economiche sta mettendo in campo a tutti i livelli e su diversi fronti, a partire dalla più ampia visione strategica di pianificazione territoriale del nuovo PUG, per rilanciare il commercio con particolare rilievo sul rinnovamento dello spazio pubblico, dell’attrattività e dell’accessibilità ai servizi di cittadini e utilizzatori della città.

"Da quanto emerso dalle ricerche presentate in occasione del convegno dello scorso 6 novembre, il tema della spazio pubblico e della sua valorizzazione è considerato centrale sia dalle imprese del commercio sia dai cittadini. Per questo, come Amministrazione comunale e come Assessorato alla Rigenerazione urbana e alle Attività Economiche abbiamo deciso di investire in questa direzione, promuovendo un bando che stimoli la collaborazione tra le imprese del territorio e avendo al centro la riqualificazione dei luoghi del commercio, a partire dal quartiere Oltretorrente, al quale questo primo bando si rivolge", dichiara l'Assessora Chiara Vernizzi.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro il 27 dicembre 2023 e, a seguire, i progetti di dettaglio dovranno essere presentati entro il 21 febbraio 2024; le azioni dovranno essere svolte entro il 30 settembre 2024. Il massimo contributo erogabile per progetto è di 15.000 euro.