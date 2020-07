Contributi Pc e tablet per gli studenti: bando per i commercianti

I Comuni del Distretto Sud-Est hanno aderito al “Progetto per il contrasto del divario digitale nell’accesso alle opportunità educative e formative”, approvato con delibera di Giunta dalla Regione Emilia-Romagna, che prevede finanziamenti per l’acquisto di dispositivi informatici (PC e tablet) e strumenti di connettività (Sim prepagate e “saponette”) per gli studenti delle scuole statali e paritarie del primo e secondo ciclo (scuole primarie e secondarie di I e II grado) che non dispongono di tali strumentazioni. A seguito di questa adesione, il Comune di Langhirano, in qualità di capofila del Distretto, ha pubblicato il bando per individuare gli esercenti autorizzati alla vendita di strumenti informatici ai quali potranno rivolgersi le famiglie per acquistare i device necessari utilizzando i buoni che verranno rilasciati.

Complessivamente sono stati messi a disposizione degli studenti del Distretto 60.718 euro stanziati dalla Regione, ai quali si sommano altri 17.542 euro donati dall’Editore Zanichelli e riservati agli alunni delle scuole primarie. I commercianti che possono partecipare al bando L’avviso si rivolge alle attività commerciali di prodotti informatici con sede dell’attività nel comune di Parma e nei comuni del Distretto Sud Est

(Calestano, Collecchio, Corniglio, Felino, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Palanzano, Sala Baganza, Tizzano Val Parma, Traversetolo). Le attività commerciali devono essere iscritte alla Camera di Commercio per le attività oggetto della manifestazione di interesse ed essere in possesso dei prescritti titoli autorizzativi necessari.

Presentazione della domanda

I commercianti interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12 del 12 agosto 2020 la domanda di adesione, utilizzando il modulo “allegato A”, allegando la fotocopia di un documento d’identità, che dovrà essere inviato tramite PEC all’indirizzo: protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it. Il testo del bando integrale con la relativa modulistica è pubblicato anche sul sito dell’Unione Pedemontana Parmense www.unionepedemontana.pr.it, all’interno della sezione “Avvisi”.