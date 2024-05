Contributi per il Bonus Inps asilo nido e supporto domiciliare

È aperto il bando dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per richiedere il bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione per l’anno 2024: si tratta di un contributo per il pagamento delle rette di nidi d’infanzia, pubblici e privati autorizzati, e per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione, in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Il bonus spetta per ciascun figlio di età inferiore ai trentasei mesi; se il bambino o la bambina compie i tre anni d’età nel corso del 2024 è possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto 2024.

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve indicare a quale dei due contributi intende accedere (nidi d’infanzia o forme di supporto presso la propria abitazione); se si vuole fruire del contributo per più minori, occorre presentare una domanda per ciascuno.

La domanda di contributo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2024, per l’anno scolastico 2024-2025.

Bonus asilo nido

La domanda di contributo per il pagamento delle rette dei nidi d’infanzia deve essere presentata dal genitore o dal soggetto affidatario del minore che ne sostiene l’onere, esclusivamente per via telematica, attraverso il servizio online o i patronati.

Si devono indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2024, fino a un massimo di undici mensilità, per le quali si intende ottenere il beneficio. Il contributo viene erogato dopo la presentazione dei documenti che attestano l’avvenuto pagamento delle rette. Le ricevute dei pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda potranno essere allegate entro il 31 luglio 2025.

Bonus supporto domiciliare

La domanda di contributo per il supporto domiciliare deve essere presentata dal genitore o dal soggetto affidatario del minore, convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione, e deve contenere la documentazione di spesa, allegata tramite il servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” o usando il servizio “Bonus nido” presente su INPS Mobile, entro il 31 luglio 2025. Occorre presentare un’attestazione del pediatra che dichiari per l’intero anno l’impossibilità del bambino a frequentare il nido d’infanzia, a causa di una grave patologia cronica.

Il contributo riconosciuto è erogato in un'unica soluzione direttamente al genitore richiedente, fino all’importo massimo concedibile, facendo riferimento all’ISEE minorenni in corso di validità l’ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda.

Importo del contributo

Il contributo è fino a 3.000 euro per ISEE minorenni fino a 25.000,99 euro; fino a 2.500 euro per ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro; fino a 1.500 euro per ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, assenza di ISEE minorenni, ISEE con omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, ISEE discordante, ISEE minorenni non calcolabile. Sono previsti poi ulteriori contributi in caso di secondo figlio iscritto.