Contributi per studentesse e studenti svantaggiati: pubblicato il bando di Fondazione Intesa Sanpaolo e Università di Parma

È stato pubblicato sul sito web dell’Università di Parma il bando di concorso istituito dalla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus in collaborazione con l’Ateneo per l’assegnazione di contributi a favore di studenti e studentesse dell’Università di Parma che si trovino in condizioni di svantaggio fisico, psichico, sociale, familiare e/o economico.

La domanda può essere compilata dal 3 febbraio al 13 marzo 2023 alle 13, collegandosi alla pagina https://www.idem.unipr.it/secure/fondazioneintesasanpaolo2022.

I contributi, di importo compreso tra 1.500 e 3.000 euro, potranno essere richiesti da chi si trova in una delle situazioni di svantaggio elencate nel bando alla pagina https://www.unipr.it/bandi-e-premi.

Potranno presentare domanda studentesse e studenti regolarmente iscritti nell’anno accademico 2022-2023 all’Università di Parma, in regola con il pagamento di tasse e contributi universitari anche relativi ai precedenti anni accademici e in precedenza non sanzionati a seguito di presentazione di dichiarazioni mendaci finalizzate al conseguimento di benefici per il diritto allo studio.

I candidati e le candidate non devono aver compiuto i 35 anni di età alla data di pubblicazione del bando, dovranno essere iscritti a un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico dal 2° anno di iscrizione e fino al 1° anno fuori corso oppure a un corso di laurea magistrale dal 1° anno di iscrizione e fino al 1° anno fuori corso, e dovranno avere un ISEE 2022 valido per il diritto allo studio universitario (o situazione economico-patrimoniale estera) non superiore a 24.500 euro.

Studentesse e studenti con redditi in Italia e con redditi all’estero devono aver compilato la domanda della riduzione del contributo universitario sul sito di ER.GO entro i termini e in rispetto delle norme previste dal Manifesto degli Studi a.a. 2022-23.

Ulteriori requisiti di ammissione (merito accademico) e modalità di presentazione delle domande sono indicati nel bando di concorso.