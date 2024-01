Università: a Parma il II Convegno nazionale della rete Emancipatory Social Science

“Anatomie del potere nel quotidiano” è il titolo del II Convegno nazionale della rete Emancipatory Social Science in programma a Parma da mercoledì 17 a venerdì 19 gennaio e organizzato in collaborazione con l’Università di Parma.

Obiettivo del convegno è proporre un’analisi dei contesti di oppressione e assoggettamento che privilegi chiavi interpretative e metodologie di ricerca interessate al reiterarsi quotidiano dei sistemi di potere, interrogando specificatamente il modo in cui essi sono vissuti dagli attori sociali. Nonostante i tentativi di rottura dello status quo, questi ultimi sono infatti coinvolti in sistemi complessi, presi dentro dinamiche circolari che rideclinano e mantengono oggi la diseguaglianza in modi non semplici da inquadrare.

Di fatto, l’evento vuole dare spazio a un approccio fenomenologico al funzionamento del potere in vari contesti sociali, con particolare attenzione ad alcune questioni come quelle relative al genere e alla razzializzazione, valorizzando metodologie della ricerca qualitativa di tipo autoriflessivo, creativo e partecipativo.

Nelle giornate di studio, che si svolgeranno in diversi luoghi (Sede centrale e Plesso D’Azeglio dell’Ateneo, sedi di Ciac Onlus - via Cavestro 14 e via San Quirino - e Borgo Santa Brigida, 5) interverranno oltre 300 relatori e relatrici distribuiti su 15 diversi panel.

La “tre-giorni” si aprirà mercoledì 17 con un incontro conviviale di benvenuto ed entrerà nel vivo a partire da giovedì 18, alle 10, nell’Aula dei Filosofi della Sede centrale dell’Università di Parma: dopo i saluti del Prorettore alla Didattica Simone Baglioni, ad aprire i lavori saranno le docenti Monica Massari (Università di Milano) e Vincenza Pellegrino (Università di Parma).

Sarà possibile seguire da remoto le due sessioni plenarie in programma nell’Aula dei Filosofi per giovedì 18 (10-13) al link https://lc.cx/dQtuiP e venerdì 19 (12.30-13.30) al link https://lc.cx/3OuI1F

Comitato scientifico a cura del coordinamento della Rete Emancipatory Social Science: Monica Massari (Università di Milano Statale) e Vincenza Pellegrino (Università di Parma), Co-coordinatrici della Rete ESS e del Comitato scientifico, Thomas Aureliani (Università di Milano Statale), Francesca Bitetto (Università di Bari), Sandra Burchi (Università di Pisa), Omid Firouzi Tabar (Università di Padova), Angela Genova (Università di Urbino Carlo Bo), Alberta Giorgi (Università di Bergamo), Daniela Leonardi (Università di Torino), Simona Miceli (Università di Milano Statale), Carlotta Mozzana (Università di Milano-Bicocca), Giuseppe Ricotta (Sapienza Università di Roma), Giulia Selmi (Università di Parma), Michela Semprebon (Università di Parma), Tiziana Tarsia (Università di Messina).

Comitato organizzativo locale Università di Parma: Jacopo Anderlini, Luca Giliberti, Vincenza Pellegrino, Anna Vittoria Sarli, Michela Semprebon, Giulia Selmi.

Patrocini: Università di Milano (Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici), Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali dell’Università di Parma, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Sapienza Università di Roma (Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche), AIS-Associazione Italiana di Sociologia, Università di Messina(Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e Studi Culturali), CNUPP-Conferenza Nazionale Delegati Poli Universitari, CerchioScritti-Polo Universitario Penitenziario di Parma, CIRS-Centro Interdipartimentale di Ricerca Sociale dell’Università di Parma, IAC-Centro Immigrazione Asilo Cooperazione Internazionale di Parma e provincia onlus, Progetto PRIN2020 MOBS-Mobilities, solidarities and imaginaries across the borders: the mountain, the sea, the urban and the rural as spaces of transit and encounters, Progetto HORIZON2020 ITHACA - Interconnecting Histories and Archives for Migrant Agency. Entangled Narratives Across Europe and the Mediterranean Region