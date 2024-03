Convegno internazionale sulla nascita, a Parma i maggiori esperti mondiali

Si svolgerà a Parma, venerdì 22 e sabato 23 marzo, il convegno internazionale “Update on labour & delivery” dedicato al tema del travaglio e del parto. Il meeting in programma all’Auditorium Paganini vedrà l’alternarsi di relatori di chiara fama ed è presieduto dal prof. Tullio Ghi, Direttore della Unità Operativa di Ostetricia e ginecologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. La nascita è il tema centrale delle due giornate, una sfida straordinaria nell’ambito dell’arte ostetrica che ha sempre cercato di trovare soluzioni ottimali per armonizzare il rispetto della fisiologia e l’impiego di strategie mediche e chirurgiche a garanzia del miglior risultato clinico.

“Siamo orgogliosi di ospitare a Parma un evento internazionale di questa portata, per cui ringrazio l’Azienda Ospedaliera e l’Università. Un evento che porterà in città un numero davvero importante di medici, ricercatori, scienziati e professori dei campi della Ginecologia e dell’Ostetricia. In questo modo metteremo in luce anche le esperienze molto innovative che la nostra clinica ginecologica ha sperimentato negli anni, anche grazie alla guida del Prof. Ghi” commenta Ettore Brianti, Assessore alle Politiche Sociale del Comune di Parma.

“Siamo davvero molto soddisfatti e gratificati – precisa Ghi – di aver radunato i massimi esperti del parto a livello mondiale il cui lavoro clinico e scientifico negli ultimi anni ha cambiato le conoscenze e le tecniche dell’ostetricia moderna. Prima di loro ci sarà una prolusione colta sull’evoluzione del parto nella storia dell’uomo, tenuta da uno scienziato italiano di altissimo profilo il prof. Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche (IRCCS) Mario Negri”.

“Questo convegno - aggiunge Massimo Fabi - direttore generale di Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - testimonia l’altissimo livello di professionalità e di riconoscimento raggiunto dai nostri professionisti, ringrazio quindi il direttore Ghi e tutta la sua équipe per averlo organizzato. Come azienda Ospedaliero-Universitaria stiamo realizzando, grazie ai fondi del PNRR/PNC, a investimenti statali e regionali, una nuova struttura di cura l’Ospedale delle Donne che accoglierà le attività dell’Ostetricia e Ginecologia ora presenti nella Maternità. Il nuovo padiglione i cui lavori sono in corso, sorgerà tra poco più di due anni a fianco dell’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla” e completa così il progetto del polo materno-infantile davvero importante per questa città”. La dottoressa Stefania Fieni, Responsabile Sala Parto dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, ha rimarcato “l’importanza del convegno che rappresenta una tappa significativa in vista della collaborazione con diversi esperti e la possibilità di condividere le buone pratiche ed il patrimonio culturale legato a questo tema”. Il professor Antonio Freyrie, Vicedirettore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma, ha portato i saluti del Rettore, Paolo Martelli. “Porto i saluti e le congratulazioni del Rettore, Paolo Martelli. Si tratta di un congresso che ha caratteristiche molto importanti per l’attività clinica e di ricerca portate avanti in questo ambito, con il coinvolgimento di esperti internazionali. Tutto questo a testimonianza della competenza e della leadership degli organizzatori, in particolare del professor Ghi”.