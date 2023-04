Convegno “Legalità e Trasparenza nel sistema del Procurement pubblico ai tempi del PNRR”

Si è parlato di “Legalità e Trasparenza nel sistema del Procurement pubblico ai tempi del PNRR” oggi, a Palazzo del Governatore nel convegno organizzato dall’Osservatorio Permanente Legalità dell’Università di Parma con l’Assessorato ai Lavori Pubblici e Legalità del Comune di Parma.

L’incontro - nato nell’ambito della convenzione siglata dai due enti per promuovere eventi formativi rivolti al personale di Comune e Ateneo e ai professionisti e alle professioniste legali - si è concentrato sul delicato equilibrio fra la necessità di rispettare i tempi stretti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti richiesti dal PNRR, la semplificazione delle procedure e i controlli diretti a evitare corruzione e infiltrazioni criminali.

A introdurre l’incontro, accreditato da parte dell’Ordine degli Avvocati di Parma, è stata Monica Cocconi, Delegata del Rettore per l’anticorruzione e la trasparenza e Responsabile scientifica dell’Osservatorio Permanente Legalità dell’Ateneo.

Sono seguiti i saluti del Sindaco di Parma Michele Guerra, del Prefetto Antonio Lucio Garufi, del Prorettore Vicario dell’Università Paolo Martelli, dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Legalità del Comune di Parma Francesco De Vanna e del Responsabile dell’Area Sicurezza Urbana, Legalità e Polizia Locale della Regione Emilia-Romagna Gian Guido Nobili.

La sessione del mattino, moderata dal docente di Diritto Amministrativo Francesco Vetrò (Università di Parma), ha previsto gli interventi dei docenti di Diritto Amministrativo Mauro Renna (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) con la relazione “I principi della nuova disciplina degli appalti pubblici”, ed Elisa D’Alterio (Università di Catania e Presidente ACoS) con “La disciplina della contrattualistica pubblica alla luce del PNRR”. A chiudere la sessione è stato Giovanni Colombo, Direttore Esecutivo di Transparency International Italia, con un intervento dedicato a “Passato, presente e futuro dei Patti di integrità in Italia e in Europa”.

La sessione del pomeriggio, moderata dal Direttore Generale del Comune di Parma Pasquale Criscuolo, ha previsto due focus su Comune e Università. “L’esperienza del Comune di Parma nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” è stata riportata da Michele Gadaleta (Dirigente del Settore Opere Pubbliche) e Donata Usai (Responsabile Struttura Operativa Gare e Contratti), mentre Albino Carpi e Vincenzo Bertolini, rispettivamente Dirigente e Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza di Parma Infrastrutture, parleranno delle “Esperienze di affidamento in house nel Comune di Parma”. A seguire il Direttore generale dell’Università di Parma Candeloro Bellantoni è intervenuto su “Le esigenze innovative di approvvigionamento in ambito universitario” e infine Oscar Corsi, Dirigente dell’Ufficio di Coordinamento per l’Efficientamento Energetico dell’Ateneo, ha concluso con la relazione “Il partenariato pubblico privato e i contratti di tipo EPC-Energy contract. Il cammino dell’Università di Parma verso la sostenibilità e l’innovazione tecnologica”.