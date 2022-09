"Mobility Management, una rete sempre più estesa”: un convegno per promuovere la mobilità sostenibile

Si è svolto questa mattina, al parco della Musica, il convegno “Mobility Management, una rete sempre più estesa”. L’incontro si è aperto coi saluti istituzionali dell’Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica ed alla Mobilità del Comune di Parma, Gianluca Borghi, e i lavori sono stati moderati dal Dirigente Settore Mobilità ed Energia del Comune di Parma, Nicola Ferioli.

Organizzato dal Comune di Parma, nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità, è stata un'importante occasione di confronto tra i Mobility manager di Parma e autorevoli rappresentanti di aziende e associazioni che si occupano di mobilità sostenibile. Un incontro estremamente produttivo in cui si sono condivise esperienze e competenze, per promuovere sinergie tra le persone e i luoghi, per aumentare la consapevolezza sulla mobilità sostenibile e sollecitare il cambiamento dei comportamenti nella direzione di una mobilità attiva.