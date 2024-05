Università: convegno internazionale sulla sicurezza alimentare

Si parlerà di sicurezza alimentare martedì 7 maggio all’Università di Parma. L’Aula Magna della Sede centrale (via Università, 12) ospiterà a partire dalle 16 il convegno internazionale Sostenere la sicurezza alimentare, organizzato nell’ambito della collaborazione tra il Centro Studi in Affari Europei e Internazionali – CSEIA dell’Ateneo ed Europass, la struttura di collegamento della Regione Emilia-Romagna con l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare - EFSA.

Dopo i saluti istituzionali del Rettore Paolo Martelli, del Sindaco di Parma Michele Guerra, di Lorenza Badiello, Responsabile della Delegazione della Regione Emilia-Romagna presso l'Unione europea e di Lucia Scaffardi, Responsabile scientifica del Progetto “Food For Future”, è in programma il dialogo di apertura Unione Africana e Pan African University: cibo e agricoltura tra il Direttore di CSEIA Emanuele Castelli e Laura Elena Pacifici Noja, Attaché scientifica dell’Ambasciata italiana in Etiopia e presso l'Unione Africana.

I lavori proseguiranno con il keynote speech del Vicedirettore generale della FAO Maurizio Martina su Sicurezza alimentare e organizzazioni internazionali e con la tavola rotonda Sostenere la sicurezza alimentare nel XXI secolo presieduta da Gabriele Costantino (Università di Parma), cui parteciperanno Ruth Hanau Santini (Università di Napoli “L’Orientale”), Eugène Niyonzima (Università del Rwanda e Rwanda Agriculture and Animal Resources Development Board) e Roberto Valentino (Delegato del Rettore per le relazioni con l'Africa).

Registrazione obbligatoria al link https://forms.office.com/e/X6f2V6mE5f

Il convegno sarà anche trasmesso in diretta streaming al link https://youtube.com/live/yHCwegxQIpM?feature=share