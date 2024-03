Coop Alleanza 3.0, arriva anche a Parma lo scontrino digitale

Arriva anche nei punti vendita di Parma lo scontrino digitale. Lo scorso anno nei negozi di Coop Alleanza 3.0 stampati oltre 100 milioni di scontrini con cui si coprirebbe la circonferenza della Terra. Essere sempre più sostenibili e impattare meno sull’ambiente grazie alla tecnologia, intervenendo anche su elementi molto quotidiani del fare la spesa come gli scontrini degli acquisti effettuati. È la strada che con impegno Coop Alleanza 3.0 sta continuando a percorrere e che sta per conoscere una nuova fase con l’arrivo nei negozi della Cooperativa – 350 negozi tra ipercoop e supermercati dal Friuli-Venezia Giulia alla Puglia – dello scontrino digitale per le socie e i soci di Coop Alleanza 3.0.

Scontrini “di carta”: qualche numero per rendere l’idea

Nell’ultimo anno nei negozi di Coop Alleanza 3.0 sono stati stampati oltre 100 milioni di scontrini. Se li mettessimo in fila uno dopo l’altro raggiungerebbero una lunghezza di 40 mila chilometri circa, che basterebbe a coprire la circonferenza della Terra, o a compiere per due volte il percorso stradale che porta da Bologna a Pechino all’andata e al ritorno. Questo dato è ancora più significativo alla luce del fatto che hanno un impatto ambientale rilevante, essendo tra l’altro non riciclabili perché stampati in carta termica.

Da qui la domanda: come ridurre il consumo di carta?

Scontrino digitale: una scelta utile per i soci e amica dell’ambiente

Da oggi, le socie e i soci di Coop Alleanza 3.0, già registrati al sito della Cooperativa o scaricando l’app Coop, possono esercitare la scelta di rinunciare allo scontrino integrale cartaceo: a fine spesa riceveranno una ricevuta sintetica, lunga pochi centimetri, mentre il documento fiscale esteso è salvato nell’area riservata del loro profilo di sito o App.

La Cooperativa invita le socie e i soci non registrati al sito della Cooperativa o che ancora non hanno scaricato la App a farlo: basta poco per fare tanto per l’ambiente!

La socia o il socio avrà la possibilità di contribuire ad abbattere significativamente la quantità di carta utilizzata a questo scopo, e disporrà di un comodo deposito digitale di tutti i propri scontrini. Un archivio utile anche, ad esempio, per recuperare scontrini emessi da tempo, in caso di necessità, come per la garanzia di un elettrodomestico o di un articolo tecnologico. Infatti, la versione digitale dello scontrino sarà disponibile per 26 mesi nell’area di ogni socio sul sito di Coop Alleanza 3.0 e sulla app Coop.

Inoltre, la socia o il socio potrà gestire gli scontrini attribuendo un’etichetta a quelli più importanti, o inserendone qualcuno come preferito. Gli scontrini potranno essere ordinati per fare una ricerca, per data più o meno recente, e si potrà trovare un determinato scontrino in base a data, negozio, soglie di spesa, etichetta e preferiti. Sarà possibile visualizzare, scaricare, e stampare o inviare online ogni singolo scontrino.