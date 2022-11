Giornata contro la violenza sulle donne: il Coordinamento femminile Cgil sostiene il Centro Antiviolenza

Prosegue il percorso avviato da alcuni anni dal Coordinamento Donne della CGIL Parma che, nella logica di compiere gesti concreti e tangibili di solidarietà e sostegno nei confronti delle vittime di violenze e abusi, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, anche quest'anno donerà un buono per l'acquisto di beni al Centro Antiviolenza di Parma.

L'associazione no-profit è quotidianamente impegnata in azioni volte a promuovere libertà e autonomia femminile, accogliendo e garantendo anonimato ad ogni donna che abbia subito o stia subendo violenza in qualsiasi forma essa venga attuata, sia essa fisica, psicologica, economica, sessuale.

Nei percorsi di autonomia delle donne, il Centro Antiviolenza ha necessità di mettere in campo anche risorse economiche e materiali: per questo la CGIL territoriale, con il suo coordinamento femminile, ha condiviso anche quest'anno la decisione di donare un buono per sostenere le spese che le operatrici del centro riterranno utili allo scopo.

"Restiamo persuase - dichiarano Lisa Gattini, segretaria generale CGIL Parma, e Silvia Sartori, responsabile del Coordinamento Donne CGIL Parma - che un approccio pragmatico e molto concreto a queste problematiche sia quanto di più utile oggi si possa mettere in campo. Ciò tuttavia non prescinde dalla consapevolezza di quanto il lavoro di liberazione delle donne dalla violenza soprattutto maschile e di emancipazione da un deleterio retaggio patriarcale abbia a che fare con una profonda trasformazione culturale e delle politiche di genere, che impone l'impegno quotidiano della nostra organizzazione, dentro e fuori i luoghi di lavoro".

La donazione sarà effettuata il prossimo giovedì 24 novembre, alle ore 11, nella sede ACAV in vicolo Grossardi, 8 a Parma.

Saranno presenti: Lisa Gattini e Silvia Sartori (per CGILParma), Samuela Frigeri (per il Centro Antiviolenza Parma).