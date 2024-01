La solidarietà dei parmigiani per Sant'Ilario: offerto un alloggio per tutto il mese alla coppia che vive in auto

La solidarietà dei parmigiani e delle parmigiane per la coppia che vive in auto da cinque mesi si è fatta sentire dal giorno della pubblicazione dell'articolo. C'è chi ha espresso vicinanza alla situazione di Davide ed Anna, chi è andato da loro a portarli cibo e coperte, chi si è fatto sentire con altre forme ed è rimasto anonimo. Negli ultimi giorni però si è concretizzata una proposta molto concreta: l'offerta gratuita di un alloggio, fatta da parte di un cittadino che gestisce un residence alle porte della città, a favore della coppia per tutto il mese di gennaio.

"Ho un lavoro a tempo indeterminato ma con gli affitti alle stelle non riusciamo a trovare una casa: viviamo in auto dal mese di agosto"

"Siamo originari di Varese e ci siamo spostati a Parma per motivi di lavoro - sottolineano Davide e Anna, che hanno deciso di raccontare la loro storia a Parmatoday. Quando l'azienda mi ha proposto un posto di lavoro a Parma ho subito accettato, poi il posto è diventato anche a tempo indeterminato dal 1° dicembre. Avevo un accordo per una casa in affitto, che poi è saltato. Da quel momento (l'11 agosto) siamo rimasti a dormire nella mia auto. Non riusciamo a trovare un appartamento in affitto: i costi sono troppo alti. Ho uno stipendio ma devo pagare gli alimenti alla mia ex moglie. Non abbiamo soldi a sufficienza per poterci permettere un affitto da 700 euro in città e nemmeno da 400 euro fuori città".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La storia di Davide e Anna: "Abbandonati dalle istituzioni speriamo ancora in un aiuto"

Anna e Davide vivono nell'auto con il loro cane Macchia - "Fa la guardia di notte ma dormo comunque con un occhio aperto" sottolinea Davide e con il gatto Gigio - "E' vagabondo ma torna di notte". Una famiglia che non ha trovato ascolto da parte delle istituzioni. "Abbiamo fatto diversi incontri con i servizi sociali del Polo del Pablo ma non ci hanno offerto nessuna soluzione. Ho anche scritto diverse mail sia agli assistenti sociali ma non siamo stati ascoltati. Abbiamo preso la residenza a Parma in una via 'fittizia' per consentirci di avere i servizi essenziali, come il medico di base".