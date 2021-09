Corcagnano: nuovo semaforo davanti alla scuola

Nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza della Massese, entra nel vivo l'intervento promosso dall’Amministrazione Comunale, con l'installazione di un nuovo semaforo in corrispondenza dell’IC Verdi a Corcagnano.

L'impianto consentirà una maggiore sicurezza nell’attraversamento pedonale da parte di bambini, genitori e insegnanti.

Il semaforo funzionerà in modo coordinato con la semaforizzazione storica dell’intersezione al centro del paese , garantendo il verde pedonale a chiamata in modo contestuale con il rosso veicolare del semaforo storico. La temporizzazione di tutto il sistema verrà sperimentata e tarata in base alle esigenze di fruibilità per le prime settimane in modo da garantire la massima sicurezza ed al tempo stesso non inficiare il flusso veicolare.

L’intervento , che rientra nelle opere di un progetto complessivo del Piano Nazionale di Sicurezza Stradale promosso dal Ministero dell’Ambiente insieme ai Comuni virtuosi, tra cui il Comune di Parma, che lo ha valutato meritevoli di finanziamento al 50%.



L'intervento stradale è stato inoltre illustrato e condiviso con il CCV e i Comitati dei cittadini di Corcagnano.