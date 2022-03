Corcagnano, il grido d'allarme dei cittadini: "Vogliamo la Massese in sicurezza prima che ci siano altre vittime"

"Vogliamo che la strada Massese venga messa definitivamente in sicurezza: non possiamo ricordarci del problema solo quando ci sono vittime e dimenticarcene dopo pochi giorni". E' questo una delle principali rivendicazioni dei cittadini di Corcagnano, frazione più popolosa del comune di Parma. Lungo via Langhirano si verificano molto spesso incidenti stradali, a volte con feriti gravi o vittime. L'abitato di Corcagnano si trova proprio lungo la strada.

"Apprezziamo gli interventi che sono stati fatti fino ad ora dal comune di Parma per limitare la velocità dei veicoli ma credo che si possa fare di più. Dovrebbe essere una priorità e invece, nonostante la campagna elettorale in corso, non ho sentito ancora nessun candidato parlarne. Questo, per noi cittadini di Corcagnano, è grave" sottolinea il nostro primo interlocutore, che vive nella frazione ed ogni giorno di sposta in auto nel quartiere Spip a Parma per andare al lavoro. Dopo il drammatico incidente di sabato 15 gennaio, costato la vita a tre giovanissimi, si era tornati a parlare della Massese, abbandonando poi subito l'argomento pochi giorni dopo.

"Percorro ogni giorno la Massese e vedo scene incredibili: auto che sfrecciano a velocità folle, nonostante i dissuasori e automobilisti che non rispettano il codice della strada. E' chiaro che è una responsabilità individuale ma continuiamo a chiedere di mettere in sicurezza quella strada, per il bene di tutti i cittadini e anche degli automobilisti".

Critiche e suggerimenti anche per quanto riguarda la nuova piazza Indipendenza di Corcagnano, progettata ed inaugurata dal Comune di Parma che sta però suscitanto obiezioni e rimostranze da parte di alcuni cittadini della frazione.

"Sicuramente il problema della viabilità è quello maggiormente sentito dai cittadini" sottolinea una ragazza "ma credo che ci sia anche altro: per esempio la nuova piazza, che non piace certo a tutti. Anzi, ogni giorno sento qualche lamentala: forse il Comune avrebbe dovuto ascoltare di più i cittadini prima di eseguire il progetto. C'è poca illuminazione e la riduzione del numero di parcheggi reca danno soprattutto ai commercianti della zona. Poi ci sono altri elementi che molti non hanno apprezzato, come per esempio le panchine, che ha molto non piacciono perchè molte non hanno la seduta. Sembra più un intervento estetico che altro".