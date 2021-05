Coro di sì dei parmigiani over 30: "Siamo pronti: vaccinateci"

E' un coro di voci favorevoli quelle dei giovani parmigiani rispetto all'ipotesi - portata avanti dal Commissario straordinario Figliuolo - di vaccinare - alla fine della categoria degli over 65 - anche gli over 30, con un netto anticipo rispetto alla programmazione per età e per tipologia di persone, da quelle più fragili e quelle meno a rischio.

Luca, per esempio, ha 30 anni e lavora in una cooperativa che si occupa di logistica: "Io sarei il primo: credo che sia l'unica soluzione per uscire da questa pandemia, che ha già fatto migliaia di vittime. Se si deciderà in quel senso mi presenterò per la vaccinazione: credo anche che sarebbe necessario andare avanti anche con la campagna all'interno delle aziende".

Anche Valeria, una studentessa 24enne, non ha dubbi: "Se attivano questa cosa credo che mi presenterò subito: conosco molti giovani che non vogliono vaccinarsi e che pensano di non ammalarsi: ma credo che dobbiamo tutelare i nostri nonni e i nostri genitori. E' importantissimo per me: dobbiamo tutelare la loro salute e la loro vita".

Dario è della stessa opinione: "Sicuramente credo che sia una delle scelte migliori di questo governo - se verrà confermata: in questo modo forse si smetterebbe di dare la colpa dei contagi ai giovani che vanno al bar: conosco tantissime persone che non lo fanno per paura o che stanno estremamente attenti per tutelare gli altri, a partire da amici e parenti".

Giulia lavora come consulente aziendale, ha 32 anni. "Penso che il governo avrebbe già dovuto dare la possibilità a lavoratori e studenti di vaccinarsi ma è ovvio che prima vengono gli anziani e le categorie a rischio: io personalmente correrei a vaccinarmi e lo consiglio a tutti. Sono stufa di sentir parlare gente che nega l'esistenza del virus, dico anche solo sui social, o che hanno più paura del vaccino che del Covid-19: mia nonna è morta per il virus".