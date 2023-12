Corona di fiori al cimitero, Messa e incontro con gli studenti: vigili del fuoco, lunedì le celebrazioni per Santa Barbara

Come da tradizione lunedì 4 dicembre i vigili del fuoco di Parma festeggeranno la Santa Patrona del Corpo, Santa Barbara. Alle 09,30 ci sarà una breve cerimonia presso il cimitero della Villetta di Parma dove il Comandante dei Vigili del fuoco di Parma, Annalicia Vitullo, con i rappresentanti dell’Associazione Nazionale VVF, deporrà una corona di fiori al monumento commemorativo dei caduti dei Vigili del fuoco.

Alle 11 ci sarà la celebrazione di una Santa Messa, alla presenza delle autorità cittadine, officiata da Monsignor Enrico Solmi presso la Basilica di Santa Maria della Steccata a Parma in via Garibaldi: al termine della cerimonia religiosa ci sarà un incontro del Comandante con le autorità ed il personale presso il Teatro Regio, dove verranno consegnate le benemerenze al personale in servizio ed in quiescenza e saranno esposti alcuni equipaggiamenti con una mostra fotografica.

Contestualmente alla cerimonia, in adiacenza al Teatro Regio dalle 10 alle 12,30 in piazzale Barezzi ci sarà un'attività per alcune scolaresche della città, dove il personale VVF in servizio e in quiescenza farà partecipare alcuni bambini alla manifestazione “Pompieropoli”, con prove pratiche ed esercitazioni mirate alla conoscenza dei pericoli e per infondere la cultura della sicurezza.

Inoltre, per far conoscere l’attività svolta dai Vigili del fuoco, in Piazzale Paer dalle 10 alle 17 ci sarà una esposizione di automezzi di soccorso ed attrezzature VVF, mentre a partire dalle ore 14 ci sarà lo svolgimento di alcune simulazioni ed esercitazioni nell’ambito dei vari scenari di intervento:

- simulazione ricerca di persone con Nucleo TAS (Servizio di Topografia Applicata al Soccorso);

- esposizione di veicoli multi rotore (droni) del Nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto);

- presentazione dell’attività del Nucleo cinofili;



- presentazione di manovre del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale);- simulazione di soccorso con sostanze pericolose con il Nucleo NBCR (Nucleare - Biologico - Chimico - Radiologico).