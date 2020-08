Coronavirus: al via i test sierologici per il personale scolastico

Da oggi, lunedì 24 agosto e fino a giovedì 27 agosto il personale scolastico - docenti e non docenti di Parma e provincia - è stato invitato a prenotare il test sierologico gratuito, che viene messe a disposizione a tutto il personale della scuola. Il test può essere prenotato dal proprio medico di Medicina generale oppure se il proprio medico non ha dato l'adesione all'effettuazione dei test direttamente all'Ausl. "Gli esiti si avranno dopo 15 minuti - commenta Aluisi Tosolini, preside del Liceo Bertolucci di Parma. In caso di positività sarà richiesto di effettuare un tampone nelle 24 ore successive. Si tratta di un'azione molto importante per mettere in sicurezza la scuola nel momento in cui sta per iniziare, per segnare un punto di partenza rispetto alle prossime settimane, di lotta contro il coronavirus",

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.