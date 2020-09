Coronavirus, aumentano i ricoveri: venti pazienti al Barbieri

Con l'aumento sostanziale dei nuovi casi di contagio da coronavirus nel territorio di Parma, aumentano anche i pazienti ricoverati nel reparto Covid del padiglione Barbieri, all'interno dell'Ospedale Maggiore di Parma. Negli ultimi giorni infatti i pazienti trovati positivi al Covid-19 sono aumentati - con l'apice di 21 nuovi casi in 24 ore raggiunto nella giornata di domenica 13 settembre - in seguito soprattutto alle attività di screening e ai controlli nei confronti delle persone rientrate dall'estero. Molti dei nuovi casi infatti si riferiscono a turisti che hanno fatto rientro nel territorio parmense dopo un periodo di vacanza all'estero. Al padiglione Barbieri i ricoverati per il Covid sono una ventina: dopo il periodo degli zero ricoveri quindi anche questo dato è tornato a crescere. Nella giornata di martedì 15 settembre, poi, si è tornati a morire per il Covid-19: una donna di 79 anni, residente nel parmense, è deceduta in seguito al contagio da coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.