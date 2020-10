Coronavirus: due parmigiani tra gli eroi del Covid premiati al Quirinale

Si e' svolta, al Palazzo del Quirinale, la cerimonia di consegna delle onorificenze di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana, conferite "motu proprio" dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 3 giugno scorso, a un gruppo di cittadini, di diversi ruoli, professioni e provenienza geografica, che si sono particolarmente distinti nel servizio alla comunita' durante l'emergenza del coronavirus. Per quanto riguarda Parma il riconoscimento è stato consegnato a Monica Bettoni, ex senatrice e Sottosegretaria alla Sanita', medico in pensione, ha deciso di tornare in corsia nella nostra città durante l'emergenza Covid e a , giocatore delle Zebre Rugby e della nazionale italiana, volontario sulle ambulanze per l'Associazione Seirs Croce Gialla di Parma

'I riconoscimenti, attribuiti ai singoli- spiega il Quirinale- vogliono simbolicamente rappresentare l'impegno corale di tanti nostri concittadini nel nome della solidarieta' e dei valori costituzionali'. La cerimonia, condotta da Mia Ceran, e' stata aperta dalla proiezione di un filmato realizzato da Rai Cultura e dall'intervento del Presidente Mattarella.