Coronavirus, entro Pasqua via le restrizioni

"Proprio per questo, le Regioni hanno sottoposto al Governo una proposta di piano d'azione in vista del prossimo provvedimento che dovrà regolamentare la transizione dopo la cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, con l'obiettivo che, ove le condizioni epidemiologiche lo permettano, si possa già ipotizzare l'abbandono delle restrizioni entro Pasqua". Lo ha dichiarato il presidente Massimiliano Fedriga, al termine della riunione della Conferenza delle Regioni. "La stratificazione di provvedimenti relativi alle misure di contrasto all'emergenza Covid-19 ha dato vita ad una serie di norme di difficile lettura e talvolta anche contraddittorie. Ora - ha concluso Fedriga - è necessario un processo di semplificazione dei provvedimenti che faciliti l'attuazione delle misure procedendo verso un percorso del superamento delle stesse". Per la Conferenza delle Regioni sono "molti i temi che vanno affrontati: dai Dispositivi individuali di protezione (mascherine) all'uso della certificazione verde, dalla sorveglianza scolastica al contact tracing, fino alla revisione degli indicatori di monitoraggio".