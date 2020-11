Coronavirus: nuovo numero per il call center dell’Ausl

Da domani, giovedì 12 novembre, il call center dell’AUSL dedicato al coronavirus risponde al numero 0521.393232 (non più allo 0521.396436). Non cambiano gli orari di risposta: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18, il sabato dalle 8.30 alle 13. Il nuovo numero entra in funzione dopo un intervento tecnico che migliora la gestione delle chiamate. Da domani, quindi, il vecchio numero - lo 0521.396436 – non sarà più attivo: per qualche tempo, comunque, una voce registrata ripete il nuovo numero da chiamare.

PERCHE’ CHIAMARE IL CALL CENTER Per avere ogni utile informazione sul virus: cosa fare in caso di sintomi o di contatto con una persona positiva al coronavirus, ma anche quali comportamenti tenere in caso di isolamento e quarantena, cosa fare se si rientra dall’estero, cosa occorre per riprendere il lavoro o la scuola dopo la malattia. Inoltre, gli operatori del call center, in caso di necessità, possono inoltrare la chiamata a due medici, dedicati alla gestione delle richieste di natura sanitaria.

SEZIONE DEDICATA NEL WWW.AUSL.PR.IT Le risposte alle domande più frequenti sul coronavirus sono disponibili e sempre aggiornate nel sito www.ausl.pr.it In home page è attiva la sezione “Covid 19-info e news” per accedere agli ultimi aggiornamenti, alle raccomandazioni, ai numeri utili, ai provvedimenti, al materiale informativo.