Coronavirus, quarta dose: al via da oggi la prenotazione per gli over 80

Anche a Parma da oggi è possibile prenotare l’appuntamento per la quarta dose di vaccino – o “secondo booster” – contro il coronavirus, e primi appuntamenti sono già disponibili nella giornata di domani (giovedì).

Questa fase della campagna vaccinale è rivolta agli over 80enni e alle persone di età tra i 60 e i 79 anni che si trovano in particolari condizioni di salute (l’elenco delle patologie è disponibile nel sito www.ausl.pr.it). A Parma e provincia ne hanno diritto circa 40.000 persone (27.000 anziani e 13.000 fragili) che hanno ricevuto la terza dose da almeno 120 giorni. Sono esclusi coloro che hanno contratto l'infezione dopo il primo booster (terza dose).

OVER 80: PRENOTAZIONE NECESSARIA

Per ricevere la quarta dose, chi ha più di 80 anni deve prenotarsi. Con l’obiettivo di facilitare l’adesione, l’Azienda Usl mette a disposizione diverse modalità per fissare l’appuntamento: con chiamata al numero 800.60.80.62 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 13), oppure on line con Cupweb tramite il proprio Fascicolo sanitario elettronico, modalità che il primo giorno ha registrato alcune difficoltà di prenotazione. E’ possibile prenotare la quarta dose anche direttamente agli sportelli unici-CUP dell’Azienda Usl presenti in ognuno dei quattro distretti sanitari provinciali. Per prenotare le quarte dosi a Parma e provincia sono esclusi i servizi CUP delle farmacie.

60-79 ANNI: INVITO VIA SMS

Le persone di età compresa tra i 60 e i 79 anni, in particolari condizioni di fragilità a causa di patologie (la lista completa è disponibile nel sito www.ausl.pr.it cliccando su “Vaccinazioni anti covid-19 – Info e prenotazioni”), non devono prenotarsi in questa fase, ma riceveranno un SMS di invito alla vaccinazione.

DOVE VACCINARSI

La somministrazione della quarta dose è assicurata nei quattro centri vaccinali dell’Ausl a Parma, all’hub vaccinale dell’ex centro stampa di Gazzetta di Parma in via Mantova; a Langhirano alla Casa della Salute in via Roma; a Fidenza all’Ospedale di Vaio in via Don Tincati; a Borgotaro alla sede dell’Avis in via Stradella. Il giorno della somministrazione è necessario portare, oltre al documento di identità, il modulo di anamnesi e il consenso informato, entrambi compilati e firmati, che sono disponibili nel sito www.ausl.pr.it nella sezione “Vaccinazioni anti-covid 19 – Info e prenotazioni” accessibile dalla home page.

ANCHE A DOMICILIO

L’Azienda Usl in collaborazione con i medici di famiglia sta organizzando la vaccinazione al domicilio a favore delle persone che, per motivi di salute, non possono essere trasportate, quindi non possono recarsi nelle le sedi vaccinali. La somministrazione della quarta dose è garantita anche nelle strutture sanitarie e socio-assistenziali agli ospiti che ne hanno diritto.