Coronavirus: riapre il reparto Covid al padiglione Barbieri

Dopo tre giorni di pausa riapre i battenti il reparto Covid all'interno del padiglione Barbieri dell'Ospedale Maggiore di Parma. Per 72 ore i letti sono rimasti vuoti, visto l'assenza di casi di positività al coronavirus che necessitavano del ricovero in ospedale. Ora invece l'attività di infermieri, medici e personale sanitario è ripresa a pieno regime. Anche se per il nostro territorio i nuovi casi si contano - ogni 24 ore - sul palmo di un mano la struttura sanitaria si prepara a gestire eventuali nuovi pazienti. Nella vicina Reggio Emilia nella giornata di ieri, domenica 9 agosto, si sono registrati 19 nuovi casi.

