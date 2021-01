Coronavirus: ecco la nuova campagna informativa di Tep e Smtp

E’ online da qualche giorno la campagna di comunicazione promossa da TEP e SMTP in concomitanza con la ripresa delle lezioni in presenza nelle scuole superiori di Parma. L’iniziativa parte dalla volontà di ricordare ai ragazzi le buone norme da rispettare per viaggiare in bus ai tempi del Covid:

indossare la mascherina coprendo naso e bocca,

non toglierla mai quando si è a bordo, neanche per rispondere al telefono,

salire in modo ordinato usando correttamente le porte di salita e discesa,

igienizzare le mani.