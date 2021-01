Corriere Espresso: GLS assume anche a Parma

Nuove opportunità di lavoro presso Adecco. Per GLS Enterprise verranno assunti corrieri espresso in numerose città italiane. Il gruppo GLS corriere espresso offre servizi di corriere espresso affidabili e di alta qualità per oltre 220.000 clienti in Europa, oltre che soluzioni di logistica a valore aggiunto.

In Italia, GLS Enterprise dispone di 13 centri di smistamento, 147 sedi, circa 4600 veicoli per le consegne e 700 mezzi di linea, tutti completamente dotati di sistemi di sicurezza satellitare.

Trovate maggiori informazioni sul gruppo GLS e su questa opportunità di lavoro

Qui di seguito trovate in dettaglio le sedi di lavoro per le posizioni ricercate:

Lombardia: Bereguardo, Bergamo, Cassano Magnago, Cremona, Mantova, Milano, Paderno Dugnano, Rho, San Giuliano Milanese, Senna Comasco, Sesto Ulteriano, Tribiano, Vigevano;

Piemonte: Brunello, Novara, Torino;

Marche: Civitanova Marche;

Liguria: Genova;

Toscana: Empoli, Firenze, Prato;

Veneto: Bassano del Grappa, Belluno, Cerea, Conegliano, Limena, Noventa, Padova, Schio, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza;

Emilia-Romagna: Bologna, Fidenza, Forlì Cesena, Imola, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Sala Bolognese;

Lazio: Castel di Leva, Fiano Romano, Pomezia, Roma Fiumicino, Roma Tiburtina.

Cliccando qui trovate tutte le informazioni su dove inviare il vostro curriculum vitae sul sito