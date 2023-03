E' allarme corse clandestine allo Spip: "Minorenni sfrecciano a bordo di scooter e moto: abbiamo paura"

"Tutti i fine settimana le strade del quartiere artigianale Spip a Parma si riempiono di ragazzini che si sfidano con le moto in vere e proprie corse clandestine". A lanciare l'allarme alcune persone che vivono a ridosso dell'area artigianale nella zona sud di Parma. Dopo la morte del 16enne Christian Donzello, che si è schiantato contro un'auto con la sua moto mentre partecipava ad un raduno di mezzi a due ruote a Biassono, in provincia di Monza e della Brianza, scatta l'allarme anche nella nostra città.

"Si svolgono esattamente come quelle che abbiamo visto nelle terribili immagini che hanno immortalato lo schianto del ragazzo in moto a Monza". Secondo quanto riferito infatti nella zona artigianale si svolgerebbero alcune corse non consentite che porterebbero numerosi giovani e giovanissimi parmigiani e non solo in situazioni di pericolo. In particolare le strade del quartiere, poco frequentate durante il fine settimana con le aziende chiuse, sarebbero il luogo ideale per 'competizioni' di questo tipo che stanno mettendo in allarme i cittadini.

"E' un pericolo soprattutto per loro - ci riferisce una persona che frequenta l'area artigianale per lavoro. "Anche se le fanno in queste strade isolate abbiamo paura che ci possano essere incidenti: ci sarebbero anche 16enni tra i partecipanti e siamo estremamente preoccupati". In particolare le cosiddette corse si svolgerebbero tra via della Cooperazione, via Ernesto Teodoro Moneta ma anche in via Nobel e in Benjamin Franklin.