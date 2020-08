Corsi cronologici con valorizzazione del merito: prorogato alle 12 del 17 agosto il termine per le immatricolazioni

A seguito di un problema tecnico avvenuto questa mattina relativamente ai pagamenti attraverso il sistema PagoPA, l’Università di Parma ha disposto per i corsi di studio con accesso in ordine cronologico con valorizzazione del merito, per i quali era prevista la scadenza delle immatricolazioni oggi 7 agosto alle 12, la proroga delle immatricolazioni al 17 agosto, sempre alle 12.

Entro quell’ora dovrà essere effettuato sia il pagamento che la domanda di immatricolazione ai corsi stessi.

La proroga riguarda gli ammessi, ovvero coloro che hanno un numero di posizione utile, relativamente alle graduatorie dei 9 corsi di studio dell’Università di Parma ad accesso in ordine cronologico con la valorizzazione del merito:

Biologia (LT)

Biotecnologie (LT)

Chimica (LT)

Chimica e tecnologia farmaceutiche (LMCU)

Costruzioni infrastrutture e territorio (LT)

Farmacia (LMCU)

Scienze e tecnologie alimentari (LT)

Scienze motorie, sport e salute (LT)

Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali (LT).

Le graduatorie comprendono coloro che si sono iscritti ai 9 corsi dal 16 al 24 luglio, e sono formulate sulla base dell'ordine cronologico di iscrizione e del voto di maturità.

A coloro che risultano fra i non ammessi verrà richiesta una manifestazione di interesse dal 24 al 27 agosto. A seguito di questa procedura il primo scorrimento avrà luogo il 31 agosto 2020. Seguiranno poi altri scorrimenti a cadenza settimanale il lunedì e il giovedì.

Dal 3 agosto al 25 settembre 2020 è stata attivata una seconda procedura di prenotazione del posto sulla base del solo ordine cronologico senza valorizzazione del merito, che potrà essere utilizzata per i 9 corsi interessati qualora non vi siano più posizioni utili da scorrere dalla graduatoria di luglio.

COME ISCRIVERSI

Per iscriversi online ai corsi di studio dell’Università di Parma è sufficiente andare alla pagina https://www.unipr.it/iscrizioni sul sito web di Ateneo.