Corso gratuito sul trattamento delle emorragie in teatro operativo

Sabato 12 Novembre, nell'Auditorium della caserma “Zizzi” di via Chiavari, si è svolta una lezione promossa dal Sindacato Autonomo di Polizia, inerente il trat- tamento e l'individuazione delle emorragie in ambito operativo civile e cittadi- no. Il corso, volto all'approfondimento e accrescimento professionale degli ope- ratori di Polizia, è stato tenuto da Luciano Notarpietro, coordinatore infermieri- stico e tenente del corpo volontario della Croce Rossa Militare, nonché dirigente del “team studio Noterpietro”. Durante la lezione è stato possibile valutare ed avere nozioni operative sui vari traumi e lesioni cagionati sia da armi bianche che da fuoco e sul trattamento di primo soccorso da potervi applicare. Fra gli argomenti trattati è stato anche spiegato il funzionamento dei due dispositivi sanitari per il trattamento delle emorragie massive, denominati tourniquet e bendaggio israeliano ormai di largo utilizzo dagli organi di polizia di molti paesi. "Questo Sindacato esprime sincera gratitudine al team Studio Notarpietro per l'eccezionale lavoro e non di meno ringrazia il sig. Questore di Parma e il capo di Gabinetto, per aver reso possibile tutto ciò - si legge nella nota diffusa dal sindacato autonomo di Polizia -".