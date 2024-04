"I cortei al sabato pomeriggio? Penalizzano il commercio"

"Anche il pomeriggio di sabato scorso 13 aprile dalle ore 16 un corteo in Oltretorrente" si legge in una nota del comitato Parma Centro. "Una situazione che va avanti da mesi con pesanti ripercussioni sul commercio. La scorsa settimana il rave party ha lasciato muri e saracinesche verniciate con bombolette spray in tutto il quartiere, questo sabato un altro corteo ha desertificato le strade con conseguenze negative per il commercio, in particolare via D’Azeglio e Piazzale Corridoni, direttamente interessati dal passaggio.

"Niente in contrario alle manifestazioni, sempre lecite, ma bisognerebbe scegliere giorni e soprattutto orari che non interferiscano con l’ apertura delle attività. Una manifestazione alla settimana, sempre al sabato, e nella stessa zona penalizza fortemente chi ha attività che si vede idurre il passeggio in uno dei giorni in cui dovrebbe essere più numeroso. Inevitabilmente dopo i cortei, le strade sono deserte; a volte anche prima, se i cittadini sono informati del passaggio.

Sarebbe bene dare i permessi per queste manifestazioni la domenica, quando le attività commerciali sono chiuse e non nelle giornate lavorative. Poi occorre accertarsi che i partecipanti non eseguano vandalismi e che non sporchino le strade che poi non vengono mai pulite nell’immediato e creano disagi e oneri aggiuntivi a chi ha attività sulla strada che deve provvedere personalmente alla pulizia. Riteniamo che occorra interrompere le chiusure indiscriminate del centro per promuovere sia Pdays che manifestazioni varie perché sono tutti metodi per disincentivare gli accessi che sono già oltremodo difficili. Auspichiamo che ci sia attenzione vera per abitanti e commercianti senza continuare a inventarsi metodi di sperimentazione diversi che al momento non hanno apportato nessun favorevole e concreto cambiamento. Il Fidenza Village e tutti i centri commerciali ringraziano"