Parma celebra il 25 aprile: oggi il corteo istituzionale da piazzale Santa Croce

Oggi, 25 aprile, si terrà il corteo istituzionale per il 78esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Dopo la partenza alle ore 10.15 in piazzale Santa Croce la manifestazione si sposterà lungo via d'Azeglio per passare poi in via Mazzini e terminare, come di consueto, in piazza Garibaldi. Parteciperanno i rappresentanti del Comune, delle amministrazioni locali, delle associazioni partigiane, dei partiti, dei gruppi politici e delle associazioni.

In piazza si terranno i comizi finali. Dopo i saluti del Sindaco del Comune di Parma Michele Guerra, del Delegato della Provincia di Parma Gianpaolo Cantoni, del Presidente della Consulta Provinciale Studenti Nicolas Mantovani e del rappresentante delle Associazioni partigiane Nicola Maestri è intervenuto come ospite di eccezione Luca Martignani, scrittore e professore associato di Sociologia generale all’Università di Bologna.