"Le strade libere le fanne le donne che le attraversano": corteo per la Giornata contro la violenza sulle donne

Giovedì 25 novembre, Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne e di Genere, a Parma si terrà un corteo che partirà alle ore 18 da piazzale Corridoni e si concluderà in piazzale della Pace. La nuova circolare del Ministero dell'Interno vieta infatti a qualsiasi tipo di manifestazione di arrivare in centro storico: per Parma sarà offlimits Piazza Garibaldi.

La manifestazione è promossa da una serie di associazioni: la Casa delle Donne di Parma, Centro Antiviolenza, L'Ottavo Colore, ArtLab, Il post, Manifattura Urbana, Maschi che si immischiano, Ciac, Tuttimondi, Centro Studi Movimenti, Donne in nero, Coro dei Malfattori, Centro Salute Donna e Spazio Immigrati, Collettivo Taboo, W4W

"Facciamo sentire altissimo il nostro grido contro la violenza - si legge nel volantino di convocazione del corteo - che ancora viene esercitata sui nostri corpi e sulle nostre vite. Rivendichiamo il diritto di frequentare le strade senza correre il rischio di essere aggredit? o violentat?; di decidere liberamente della nostra vita di relazione, sessuale, sentimentale, senza incorrere nella violenza del maschio che ha paura di perdere il suo dominio; di autodeterminarci senza che le nostre scelte siano usate per giustificare sui media, nella società, nei tribunali la violenza maschile. La lunga pandemia ha acuito la violenza sulle donne e sulle soggettività queer.

In Italia nel 2021 sono state più di 100 le donne uccise da famigliari, mariti, compagni o ex. Secondo i dati Istat nel 2020 le chiamate ai numeri contro la violenza e lo stalking sono aumentate del 79,5% e sono state 20mila le richieste di aiuto. la violenza segnalata è soprattutto fisica (47,9%), ma quasi tutte le donne hanno subito più di una forma di violenza e tra queste quella psicologica (50,5%). Sono aumentate le violenze da parte dei familiari (18,5% nel 2020) e dei partner attuali (57,1%). Da ottobre 2020 a settembre 2021 nel mondo sono stat? uccis? 375 persone trans e gender non conforming. l'Italia è al primo posto in Europa per numero di vittime di transfobia. La crisi sanitaria, sociale, economica ha reso le nostre esistenze più vulnerabili e precarie, producendo un arretramento delle conquiste raggiunte e delle nostre condizioni di vita e di lavoro. Si è riaffacciata prepotentemente tutta la violenza dei ruoli di genere.

La riduzione dei finanziamenti pubblici e la privatizzazione dei servizi, la chiusura di scuole e asili hanno aumentato il carico di lavoro domestico e riproduttivo delle donne, costrette a condensare spesso in un medesimo spazio la vita privata e professionale. Nell’ultimo anno 1 milione di donne in Europa ha perso il posto di lavoro. Nel nostro paese nell’ultimo trimestre 2020 si sono persi 470mila posti di lavoro femminili. In Italia il tasso di occupazione femminile è sceso al 48,4% e si aggraverà con lo sblocco dei licenziamenti. Il controllo maschile della cultura e della politica resta ben saldo, mentre le nostre voci sono spesso silenziate o fortemente limitate. Ciò nonostante, strett? in questa morsa, molte di noi hanno trovato in tante reti transfemministe ascolto e sostegno, cura e solidarietà reciproche.

Con l'adesione di: Anpi, Associazione Al-Amal, Asd Sanseverina Parma, Associazione Scanderbeg, Centri Giovani Federale / Montanara / Esprit / Baganzola / Casa nel parco, Cgil Parma, Comitato chiamata contro la guerra, Coordinamento femminile Cisl Parma e Piacenza, Donne di qua e di là, La Paz Antiracist Football Club, Rete Diritti in Casa, Usi-CIT Parma, Vagamonde.

Il ritrovo è alle ore 18 in piazzale Corridoni, il corteo autorizzato finirà in Piazzale della Pace.