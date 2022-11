"Governo Meloni preparati a tremare": anche Parma in piazza per il corteo del 26 novembre

Anche da Parma partiranno autobus in direzione Roma per il corteo contro il Governo del 26 novembre. Sinistra, classe e rivoluzione di Parma ha organizzzato un banchetto informativo davanti al Liceo classico Romagnosi nella mattinata di oggi, 15 novembre.

"Saremo in Piazza a Roma il 26 Novembre nella giornata Internazionale contro la violenza contro le donne. Contro il Governo Meloni che attacca ulteriormente le condizioni di vita delle giovani e delle lavoratrici e che vuole distruggere quel che resta del diritto all'aborto. Contro un Governo che riduce la violenza contro le donne alla caccia all'immigrato sorvolando che le mura domestiche secondo le statistiche restano il luogo meno sicuro per migliaia e migliaia di donne. Altro che sacralità della famiglia tradizionale! All'orgia reazionaria del Governo di " Dio Patria e Famiglia" risponderemo con la lotta per i diritti e per una società libera dallo sfruttamento. Ne discutiamo giovedì 17 Novembre alle 16.30 alla facoltà di Lettere di via D'Azeglio. Ci trovi col nostro banchetto: martedì 15 novembre al Liceo Classico Romagnosi, mercoledì 16 e Giovedì 17 dalle 14.00 alla facoltà di Lettere"